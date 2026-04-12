さや香・石井 渾身の『SASUKE』出演で起きた悲劇！「きしたかのにイラッとした」櫻坂46中嶋優月と「ヒューマン フォール フラット」をプレイ！：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは、「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
【動画】さや香・石井 渾身の『SASUKE』出演で起きた悲劇！櫻坂46中嶋優月と「ヒューマン フォール フラット」をプレイ！
4月12日（日）は、ゲストに矢作兼（おぎやはぎ）、石井（さや香）、中嶋優月（櫻坂46）を迎えて「ヒューマン フォール フラット」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
ゲストの矢作、石井、中嶋とともに港区・麻布十番からスタート！
石井単独で番組に出演するのは半年ぶりだそうで、「半年ぶりです、本当に…。たぶん、マイクラの回が最後ですね。『（たこ家道頓堀）くくる』を造った回が最後…」と話すと、
「最近『くくる』が邪魔…」と有吉(笑)。「聞きましたよ！ あれ、 結構時間がかかった…」と石井が嘆きます。
「最近矢作くん、出番多くない？」と有吉。確かに、2026年に入ってから、矢作はよく番組に出演しています。
「どいてほしいなあ〜」と、思わず本音が漏れる石井。小競り合いが勃発しますが、「俺の方が絶対に（ゲームが）上手い！ ファミコンからずーっとやってるもん！」と後輩に譲らない矢作です。
一行がやって来たのは、「Homework's 麻布十番店」。創業1985年、「食べログハンバーガー百名店」に4度も選出された人気店です。
ハンバーガーをオーダーするお客さんの半数が選ぶチーズバーガーや 厳選素材のサンドウィッチなど、 こだわりの一品が楽しめます。
有吉は「B.L.T＋フレンチフライ」をオーダー。
トシは看板メニューの「チーズバーガー」とフレンチフライを。
中嶋は「ハンバーガー（Regular）＋フレンチフライ」をオーダー。
店内に、「パンがすごくやわらかい！」「めっちゃ軽い！」「ふわふわ」との声が飛び交います。
みんなでおいしくいただきながら、番組に出演していなかった「さや香 石井 空白の半年間」を振り返ることに。
7月、第二子誕生。9月、話題の「シャクティマット」（インド発祥のマッサージマット。数千本のスパイクで刺激し、血行促進の効果がある）を購入し、睡眠の質が向上したそう。矢作も「妻にプレゼントしようか…」と悩んでいます。
「裸になって寝るとマジで地獄。最初は1分なんて耐えられなくて…でも毎日やったら5分できるようになって。その後普通に寝たら、めちゃくちゃ睡眠…自律神経が整ってみたいな」（※石井個人の感想です）。
そして12月、あの「SASUKE」に出場したものの、まさかの…
地上波全カット！ 「僕の番号がすぐ抜けて、次のきしたかのになったんですよ。オトンもオカンも楽しみにしてたんで…。きしたかのに、ちょっとイラッとしてる。あいつらすぐ落ちたくせに、OAされてて…」と本音を吐露します。
そして2月、「○○○○」という投稿がなぜか大バズり！ 画像を見た有吉は「色っぽいね！(笑)」と一言。気になる投稿は、ぜひTVerで！
今回は「ヒューマン フォール フラット」をプレイ！ 港町でぐにゃぐにゃ大冒険！ “悪魔の激流ラビリンス”が挑戦者たちに牙を剥きます。
中嶋は、今度こそ活躍できるのでしょうか！？ そして大海原で、大事件が！
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
【動画】さや香・石井 渾身の『SASUKE』出演で起きた悲劇！櫻坂46中嶋優月と「ヒューマン フォール フラット」をプレイ！
4月12日（日）は、ゲストに矢作兼（おぎやはぎ）、石井（さや香）、中嶋優月（櫻坂46）を迎えて「ヒューマン フォール フラット」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
ゲストの矢作、石井、中嶋とともに港区・麻布十番からスタート！
石井単独で番組に出演するのは半年ぶりだそうで、「半年ぶりです、本当に…。たぶん、マイクラの回が最後ですね。『（たこ家道頓堀）くくる』を造った回が最後…」と話すと、
「最近『くくる』が邪魔…」と有吉(笑)。「聞きましたよ！ あれ、 結構時間がかかった…」と石井が嘆きます。
「最近矢作くん、出番多くない？」と有吉。確かに、2026年に入ってから、矢作はよく番組に出演しています。
「どいてほしいなあ〜」と、思わず本音が漏れる石井。小競り合いが勃発しますが、「俺の方が絶対に（ゲームが）上手い！ ファミコンからずーっとやってるもん！」と後輩に譲らない矢作です。
一行がやって来たのは、「Homework's 麻布十番店」。創業1985年、「食べログハンバーガー百名店」に4度も選出された人気店です。
ハンバーガーをオーダーするお客さんの半数が選ぶチーズバーガーや 厳選素材のサンドウィッチなど、 こだわりの一品が楽しめます。
有吉は「B.L.T＋フレンチフライ」をオーダー。
トシは看板メニューの「チーズバーガー」とフレンチフライを。
中嶋は「ハンバーガー（Regular）＋フレンチフライ」をオーダー。
店内に、「パンがすごくやわらかい！」「めっちゃ軽い！」「ふわふわ」との声が飛び交います。
みんなでおいしくいただきながら、番組に出演していなかった「さや香 石井 空白の半年間」を振り返ることに。
7月、第二子誕生。9月、話題の「シャクティマット」（インド発祥のマッサージマット。数千本のスパイクで刺激し、血行促進の効果がある）を購入し、睡眠の質が向上したそう。矢作も「妻にプレゼントしようか…」と悩んでいます。
「裸になって寝るとマジで地獄。最初は1分なんて耐えられなくて…でも毎日やったら5分できるようになって。その後普通に寝たら、めちゃくちゃ睡眠…自律神経が整ってみたいな」（※石井個人の感想です）。
そして12月、あの「SASUKE」に出場したものの、まさかの…
地上波全カット！ 「僕の番号がすぐ抜けて、次のきしたかのになったんですよ。オトンもオカンも楽しみにしてたんで…。きしたかのに、ちょっとイラッとしてる。あいつらすぐ落ちたくせに、OAされてて…」と本音を吐露します。
そして2月、「○○○○」という投稿がなぜか大バズり！ 画像を見た有吉は「色っぽいね！(笑)」と一言。気になる投稿は、ぜひTVerで！
今回は「ヒューマン フォール フラット」をプレイ！ 港町でぐにゃぐにゃ大冒険！ “悪魔の激流ラビリンス”が挑戦者たちに牙を剥きます。
中嶋は、今度こそ活躍できるのでしょうか！？ そして大海原で、大事件が！
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！