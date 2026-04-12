日本人初のNFL入りを目指す米ハワイ大の松澤寛政（27）が、12日放送のNHK「サンデースポーツ」（日曜後9・53）にVTR出演し、NFLへの思いを語った。

米4大スポーツで唯一、日本人がプレーしたことがないのが、アメリカンフットボールのプロリーグ・NFL。強固な肉体と、多彩なプレーを着実にこなす頭脳が求められる究極のスポーツで、これまでチームと契約に至った日本人はいなかった。そんな中、松澤が日本人第1号となるかが注目されている。

松澤のポジションはキッカー。昨季は29回のフィールドゴール（FG）機会で27本を成功し、93.1％という驚異的な成功率を誇った。27本成功は全米2位の記録。大学フットボールで最も優秀なキッカーに贈られるルー・グローザ・アワードでは、3人のファイナリストの1人に選ばれたが、惜しくも受賞を逃した。

現在はカリフォルニア州で暮らし、23日（日本時間24日）から始まるNFLドラフトで指名されるのを待つ。当の松澤本人は「正直に言っちゃうと（実感は）あまりなくて、自分の楽しみのためにやっているので」と、無欲を強調する。それでも、2月にはNFL各チームのスカウトが実力を見極める、スカウティングコンバインに参加。55ヤードという長いFGを決め、そのキック力をアピールした。

元々はサッカー選手だった。大学受験に失敗したのを機に、米国へ旅行。NFLを生観戦したことで、競技の魅力を知った。手本にしたのは何と、YouTube動画。指導者もなく、近所の公園でキックの練習を続けたという変わり種だ。各大学にその動画を送って自己PR。見事にハワイ大から声がかかった。初めてプレーしたのは20歳という超遅咲きでもある。

ひと蹴りが得点に直結し、特に接戦でその重要性が際立つポジションでもある。「自分が練習しただけうまくなれるし、キッカーだけは常に自分の能力で結果が出てくるので、できると信じていれば、できるんだろうと思っていました」。強心臓ぶりも魅力だ。

「フットボールを始めると決めた時から常に信じていたので、まだ達成できていないので、常に前だけを見て進んでいる感じです」と松澤。足に磨きをかけて、運命の指名を待つ心境を明かした。