全日本プロレス春の祭典「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」が１２日、後楽園ホールで開幕。Ａブロック公式戦で潮崎豪（４４）が安齊勇馬（２６）を撃破し、１１年ぶりのＣＣを白星でスタートさせた。

昨年１０月に王道マットに復帰した潮崎がＣＣに出場したのは、２０１５年が最後。開幕戦ではノア時代の２３年８月に対戦経験のある安齊勇馬と激突した。

大歓声に包まれた試合は一進一体の攻防となった。潮崎はギムレットをフランケンシュタイナーで切り返すと、雪崩式旋回ブレーンバスターを発射。さらにはゴーフラッシャーで安齊をマットに叩きつけた。

潮崎はヒザへのラリアートから、テキサスクローバーホールドで安齊を絞め上げる。ロープに逃れた安齊からはジャンピングニーの連打で反撃されるが、豪腕ラリアートをズバリ。カウントは２で返されるも、最後はサポーターを外しての豪腕ラリアートを決め、激闘に終止符を打った。

試合後、マイクを握った潮崎は「キッツ！」とぶちまけつつも「安齊勇馬、強いなあ。全日本プロレスＣＣ約１１年ぶりに帰ってきました。お客さんのこれだけの熱さ、これだけの盛り上がり本当に感謝します」と感謝した。

さらに潮崎は「みんなの思いに応えるよう俺からひとつ。このＣＣ期間だけはＨＡＶＯＣ・潮崎豪じゃない、全日本プロレス・潮崎豪だ」と宣言。「まだ今日始まったばかり、初日で皆さんのこの熱さ。この後が楽しみだ。全日本プロレス盛り上がっていこうぜ」と大会を締めくくっていた。

この日の他のＡブロック公式戦は、前年度覇者の斉藤レイが羆嵐に勝利で白星発進。世界タッグ王者のタロースは真霜拳號に敗れた。