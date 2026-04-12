今年の箱根駅伝で総合１４位に終わり、２０年続いていたシード権獲得が途切れた東洋大のチーム再建に向け、２０１２年優勝メンバーの山本憲二コーチ（３６）が新たに加入した。

１２日の日体大長距離競技会で指導者として実戦デビューし、「自分が今できることは、（２月まで）現役選手だった感覚を踏まえた指導。その部分でアドバイスをしていきたい」と抱負を語った。

実業団のマツダでマラソンを主戦場に活躍した山本コーチは、既に昨年度限りの現役引退を決めていた今年１月、東洋大の酒井俊幸監督からコーチ就任の打診を受けた。「いつかは大学にコーチという形で戻りたいなという気持ちはあった。こういう早い段階で来るとは思っていなかったので驚きはあったけど、こんなチャンスはなかなかないと思うので、ぜひチャレンジしてみたい」と快諾した。

既に３月からチームに合流すると、直前まで現役選手だった強みを生かし、練習では可能な範囲で一緒に走って選手を引っ張り、間近で観察して気づいた点を助言している。薄根大河主将（４年）は「憲二コーチが後ろから見て感じたこと、動きの面などを色々アドバイスいただける。（現役目線の）第三者的な視点の言葉がすごくいい感じに伝わってきて、練習の雰囲気も良くなっている」と語る。

山本コーチは１１日の就任正式発表を受け、この日は東洋大のジャージーに身を包んでトラックの外周に立ち、レースを走る選手に向けて懸命に指示やエールを送った。ともに１２年の箱根総合優勝に貢献し、自身と同様に今春から指導者に転身した立大の大津顕杜（けんと）コーチ（３４）とも遭遇し、「彼も長く競技を続けて、結果を残してきた。色んなところに東洋ＯＢが指導スタッフでいるのは僕にも励みになるし、一緒に切磋琢磨（せっさたくま）していきたい」と喜んだ。

長年チームが大事にしてきたスローガン「その１秒をけずりだせ」は、山本コーチが大学３年時の箱根駅伝で１０区区間賞を獲得しながら、優勝した早大に２１秒届かず、２位でゴールして３連覇を逃した１１年大会をきっかけに誕生した言葉だ。

その悔しさを胸に刻んで翌年は往路３区で区間２位と好走し、王座奪還につなげた“体現者”は「あの（優勝を逃した）場面を経験したからこそ、『その１秒』の価値を知っている。当時の状況や、１秒の重みを伝えて、そのスローガンがより選手の胸に深く刻まれるような指導をしていきたい」と意気込んでいる。