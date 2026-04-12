プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第2節 メヘレンとサンジロワーズの試合が、4月12日20:30にAFASスタディオンにて行われた。

メヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、ベニト・ラマン（FW）、ケリム・ムラブティ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはBiondic Mateo（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）、ケビン・ロドリゲス（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+2分に試合が動く。サンジロワーズのロブ・スクーフス（MF）のアシストからロス・サイクス（DF）がゴールを決めてサンジロワーズが先制。

ここで前半が終了。0-1とサンジロワーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、サンジロワーズが0-1で勝利した。

なお、メヘレンは81分にマティス・セルベ（FW）に、またサンジロワーズは53分にクリスチャン・バージェス（DF）、90+1分にアナン・カライリ（FW）、90+4分にラウール・フロルツ（FW）、90+6分にアイバン・パブリッチ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-12 22:40:33 更新