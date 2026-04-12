【GUのスウェット】がオンオフ着回せる！ 40・50代が真似したい「サマ見えコーデ」

ゆるっと着られて、リラックスモードに導いてくれるスウェットトップス。とはいえ、部屋着っぽく見えないか心配……。そこで今回は、【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによるサマ見えコーデを紹介します。春色を組み合わせて爽やかに、こなれ感のあるレイヤードで今っぽくなど、大人が真似したい最旬スタイルをぜひ参考にしてみて。

トレンドカラーを組み合わせて鮮度アップ

【GU】「パフスウェットオーバーサイズプルオーバー」\1,990（税込・セール価格）

ナチュラルカラーのスウェットトップスに、トレンドカラーのアイスブルーのパンツを合わせた清潔感あるコーデ。スウェットはきめの細かい素材が使われているため、きれいめのボトムスにもマッチしやすいのがポイント。この組み合わせなら、オフィスカジュアルにもなじみそうです。上品な小物を合わせるのが◎

チュニックの重ね着でワザありコーデに

グレーのスウェットトップス × ジーンズのシンプルに見えがちなコーデは、ティアードチュニックを挟むだけで一気に鮮度UP。女性らしさもプラスできるのが魅力です。小物はブラックでまとめればコーデが引き締まり、春色を差してアクセントにするのもおすすめ。

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writer：Emika.M