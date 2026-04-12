◆米大リーグ ドジャース６―３レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場。今季初の先頭打者本塁打となる４号同点ソロを放つなど、２安打の活躍で逆転勝ちに貢献した。初回先頭打者弾で先制を許すも、直後にお返しの先頭打者弾を見舞って打線に火をつけた。４戦ぶりの一発は今季本拠地初アーチにもなり「波に乗りたい」と量産を誓った。１０日（同１１日）に日本人新記録を作った連続試合出塁も「４５」に伸ばした。

まだ明るいロサンゼルスの空に、大きな弧を描いた。大谷は打球の行方を見上げてから、ゆっくりと打席から踏み出した。大歓声があがる中、白球は右翼席に飛び込む。二塁を回る時に珍しく両手の親指を立てるサムアップポーズも見せながら、悠然とダイヤモンドを１周した。

流れを取り戻す一撃だった。１点を追う１回先頭の打席。カウント２―１から内角低めのスライダーをすくい上げた。打球角度３６度、打球速度１０４・５マイル（約１６８キロ）、飛距離約１１９メートルの４号ソロは４戦ぶり、本拠地では今季８試合目にして初めてのアーチとなった。試合後、地元ラジオ局のインタビューに「良かったです。本拠地で打ってなかったので、なんとか１本打って、これからもっともっと波に乗りたいなと思います」とうなずいた。

強烈な「お返し弾」で打線に火をつけた。今季初、メジャー２５本目となる先頭弾となったが、１回表にニモに先頭弾を浴びて先取点を許していた。直後の初回、先頭弾でやり返したのはメジャーでは自身初。ロバーツ監督も「翔平が先頭弾を打って同点に追いついたのは大きかった」とたたえたように、大谷の一発の後にもＴ・ヘルナンデスが３号３ランを放って一気に勝ち越し。効果的に加点した。

約束も果たした。試合前には日本ハム時代の同僚・増井浩俊さん（４１）がプライベートで来場。山本ともオリックスで同僚だった縁で、試合前のキャッチボールを終えると、わざわざベンチ裏まで呼び寄せて久々の再会を楽しんだ。共に日本ハムを退団した１７年のシーズン終了後以来、約９年ぶりの対面となったが、増井さんは「変わっていないなと思いました。体の大きさとかは大きくなっていますけど、その対応というか、変わらずに昔のままで安心しました」。記念撮影などもして「ホームラン打って」と冗談交じりに言葉をかけると、１打席目から形にして見せた。

１０日に日本人新記録を更新した連続試合出塁は「４５」に伸びた。チームはベッツが離脱し、スネルやエドマンらが不在の中で３０球団唯一の２ケタ勝利となる１１勝を挙げて貯金は今季最大の８。けん引している大谷も「一人一人が本当にいいプレーをしていると思う。投打ともに、自分たちのやることをやっていると思うので、それが形になっていると思います」と納得だった。（安藤 宏太）

◆大谷の両軍先頭弾 １回表に敵軍選手が先頭弾を放ち、１回裏に大谷がお返し先頭弾を放ったのはメジャーの試合では初めて。３月１４日のＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦（米マイアミ）では、アクーニャ（ブレーブス）が放ち、大谷も放った。２４年８月３１日のＤバックス戦では大谷が１回表に先頭弾を放った後、その裏にキャロルがランニング本塁打した例がある。ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者によると、両チームが先頭打者本塁打を打った試合は２４、２５年といずれも２試合ずつあったという。