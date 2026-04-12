「ＤｅＮＡ−広島」（１２日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡ・勝又温史外野手（２５）が１点を追う七回２死二塁、左翼線ギリギリにしぶとく落とす同点の適時二塁打。これがプロ初打点となった。

２０１８年度ドラフト４位で日大鶴ケ丘（東京）から投手として入団するも、２１年オフに戦力外通告を受け育成契約。野手に転向し、２３年オフに再び支配下に復帰した苦労人だ。

相川亮二監督（４９）は試合後、会見場に現れるや、自ら口を開き「勝又のヒットで涙が出そうになりました。こみ上げてくるものがあった」としみじみ。「例えば、こそっと６時、７時ぐらいに室内（練習場）に行ったら彼が１人で打っていたり、そういう姿をずっと見てきた。報われたなと」と陰の努力を見てきたからこそ、執念の一打に感慨を込めて喜んだ。

テレビのインタビューでも、「あのしぶとさ、あの打撃というのが、本当に勝又らしい。食らいついていく姿、あれこそが勝又」と称賛。「まだ１本ですけども、これからももっと打ってくれるんじゃないですかね」とうなずいていた。

勝又はキャンプは１軍スタートしたが、開幕は２軍で迎えた。しかし、ビシエド、梶原のインフルエンザ感染により、感染症特例措置の代替選手として１１日にドラフト３位・宮下（東洋大）とともに１軍昇格。この日はスタメン出場し、自らの生き様を表すような泥くさい安打で、チームを勝利に導いた。勝又は「決してきれいなヒットではなかったですが、気持ちと根性で打った。野球の神様が見ていてくれたのかな」と喜びを噛みしめた。