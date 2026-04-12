銀座コージーコーナーから瀬戸内レモンスイーツ♡爽やか焼菓子アソート登場

爽やかなレモンスイーツが恋しくなる季節に♡銀座コージーコーナーから、瀬戸内レモンをたっぷり使った焼菓子アソート「瀬戸内レモダン」が今年も登場します。懐かしさと新しさを感じる味わいで、毎年人気のシリーズ。おやつにも手土産にもぴったりな、初夏のご褒美スイーツをチェックしてみてください♪

3種のレモンスイーツ♡

「瀬戸内レモダン」は、瀬戸内レモンの果汁・ピール・ペーストを使った焼菓子3種のアソート。

「瀬戸内レモンケーキ」は果汁とペーストを練り込んだしっとり食感、「瀬戸内レモンパウンド」はふんわり生地にピールの食感がアクセント、「クッキー（瀬戸内レモン）」はさっくり軽やかな仕上がり。

異なる食感でレモンの魅力を楽しめます。

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選べる2サイズ♡

5個入は702円（税込）で、レモンケーキ2個・クッキー2個・パウンド1個。

10個入は1,728円（税込）で、レモンケーキ3個・クッキー4個・パウンド3個をセット。レトロモダンなパッケージも魅力で、ちょっとしたギフトや手土産にもおすすめです。

販売情報＆注意点

販売は2026年4月10日（金）から8月中旬頃まで、全国店舗で順次発売。

※万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

※はちみつを使用している商品がございます。一歳未満の乳児には食べさせないでください。

初夏にぴったりの爽やかスイーツ

銀座コージーコーナーの瀬戸内レモンシリーズは、甘酸っぱさと軽やかな食感で季節を感じられる一品♡レトロな見た目とやさしい味わいで、誰にでも喜ばれるスイーツです。

おうち時間のお供や贈り物として、この夏の定番に取り入れてみてください♪