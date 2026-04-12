成田空港の国際線出発ロビーに隣接する第１旅客ターミナル５階のフロアが約１年間の改修工事を終え、「ＳＨＩＫＩＳＡＩ ＧＡＲＤＥＮ」として９日に再オープンした。

日本の美しい四季を体感できる空間として生まれ変わったほか、足湯につかりながら航空機の離着陸を楽しめるなど、空港に行きたい気持ちを後押ししそうだ。

これから海外に出発する国内外の旅行客がくつろげる空間に仕上げるため、約２５億円をかけて展望デッキ約３０００平方メートルと館内約５０００平方メートルを大改修した。日本文化や精神性を育む豊かな水や、四季の移ろいが感じられるという。

長さ４０００メートルのＡ滑走路を見渡せる展望デッキでは、４０度に保たれた足湯が３か所できた。高さ約２・５メートルのマウンテンデッキでは、離着陸する航空機を高い位置から眺めることができる。航空機を撮影する際に映える写真が撮れるよう、巨大な額縁も設置された。

フードコートがある屋内部分には「茶の間」「居の間」「書の間」に分かれた座席数１３０席のリラックスエリアを設置。アート作品や植栽をゆったりと楽しめる。

キッズエリアには、子どもが航空機を見ながら屋内外の遊具で遊ぶこともできる有料のキッズパークを整備。赤ちゃんが遊ぶ姿を正面で見ながら食事などができる無料スペースや、成田空港初となるファミリールーム付きのベビールームも用意した。

４、５階のエントランスをつなぐ吹き抜けの空間には、竹工芸家の四代田辺竹雲斎（ちくうんさい）さんによる竹を編んだ巨大な立体作品「空の環（リング）」が設置された。ほかにも随所で芸術作品が空間を引き立てるほか、光で竹林の回廊などを再現したデジタルアートで、利用客の気分を安らげる。

成田国際空港会社（ＮＡＡ）によると、大規模改修は１９９９年の展望デッキ設置以来。９日のオープニングセレモニーでＮＡＡの藤井直樹社長は「外国人旅客の中には日本の美を感じて来日される人も多い。日本ならではの魅力を発信し、多くの人々に愛される場になってもらいたい」と話した。