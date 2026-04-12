SPEEDの島袋寛子（42）が12日、自身のインスタグラムを更新し、同学年の人気女優とのショットを公開した。

「まりかちゃん 先日のLiveに来てくれました」と女優の松本まりかと顔を寄せ合う2ショットを投稿。松本が主演した今年1〜3月放送のテレビ東京の連続ドラマ「元科捜研の主婦」で共演し、「こうして仲良くなれて私はとても嬉しいです」とつづった。

ともに1984年生まれの同い年。「可愛くて柔らかなんだけど芯が強くてかっこいい いつも自然体で魅力的なお方です ドラマ撮影中もさりげなく時に言葉にしてくれて安心感で包んでくれました とても感謝しています」とつづり、「出会いに感謝 まりかちゃん、ありがとう」とメッセージを送った。

松本からは「らぶhiroちゃん こんな風に出逢えてとても嬉しい。元科捜研に感謝」とコメントが届き、フォロワーからは「お二人、可愛いです」「お二人顔似てますよね 1984万歳」「やっぱり松本まりかさんだった！綺麗な人居るなって見てたらもしやと思って」「こうして縁が繋がっていくのいいよね ライブ来ていただいて嬉しいねーーー！！！」「似てる〜ナチュラル〜」などのコメントが寄せられた。