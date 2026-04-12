女子プロレス「スターダム」のワールド王者・上谷沙弥（２９）が、「コズミック・エンジェルズ（ＣＡ）」の玖麗さやか（２５）とのＶ１０戦（２６日、横浜アリーナ）に向けて史上最大のバッドエンドを予告した。

極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の上谷は、ＣＡの解散をかけることを条件に、玖麗の挑戦を受諾。前哨戦が熱を帯びる中、２人は１２日に都内で行われた公開会見と調印式に臨んだ。

先にマイクを握った玖麗は「もう吹っ切れました。この呪いも、この流れも、私が背負って貫き、断ち切る。上谷沙弥が奪ったものを全て、私が取り返す。ＣＡもなくならない。（周囲の）信じてくれる気持ちに応える」と言葉に力を込めた。

一方の上谷は「この赤いベルトは、私の人生に花を咲かせてくれた、かけがえのない大切なベルトなんだよ。この１年４か月、めちゃくちゃ強いやつらと戦って、ありがたいことにメディアにもたくさん出させてもらって。史上初のプロレス大賞ＭＶＰにもなって、誰も成し遂げられないことをやってのけた」と豪語した。

その上で玖麗に対し「背負ってるものも、考えていることも、やってることも、言ってることも、全て格がが違い過ぎるんだよ」と吐き捨てた。

上谷は「４・２６、横浜アリーナで残念だけどＣＡは解散だ。この赤いベルトで私はまだまだ戦いたいやつらもたくさんいるし、やりたいこともある。ずっと言い続けている東京ドームにも、私なら絶対に連れて行ける自信がある。だから絶対に防衛する。私がまだお前らの見たことのない景色をこれからも見せて、史上最大の悪夢を見せてやるよ」と言い放った。

絶対に負けられない戦いを制するのはどちらか。