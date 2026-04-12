【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 江戸時代の発明がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、健康に関わる組織から、気持ちの良いテンポ、そして歴史を感じる道具まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□ゅうき
□□みよい
せんば□□
ヒント：肺などの息をすることに関わる器官や、動作のテンポが良くてスカッとする様子、そして江戸時代に発明された脱穀のための農具を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「こき」を入れると、次のようになります。
こきゅうき（呼吸器）
こきみよい（小気味よい）
せんばこき（千歯扱き）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、医学的な名称、感情や感覚を表す言葉、そして歴史の授業で習うような道具の名前が並んでいました。一見すると接点のない分野の言葉を、共通の音で結びつけることで、脳の記憶の引き出しを整理するトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、健康に関わる組織から、気持ちの良いテンポ、そして歴史を感じる道具まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□みよい
せんば□□
ヒント：肺などの息をすることに関わる器官や、動作のテンポが良くてスカッとする様子、そして江戸時代に発明された脱穀のための農具を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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正解：こき正解は「こき」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こき」を入れると、次のようになります。
こきゅうき（呼吸器）
こきみよい（小気味よい）
せんばこき（千歯扱き）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、医学的な名称、感情や感覚を表す言葉、そして歴史の授業で習うような道具の名前が並んでいました。一見すると接点のない分野の言葉を、共通の音で結びつけることで、脳の記憶の引き出しを整理するトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)