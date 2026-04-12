『モーニング娘。’26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -』が、11日からスタート。9日に公式サイトで卒業を発表したメンバーの牧野真莉愛さん（25）が、初日公演でファンに改めて卒業を報告しました。

今回のツアーをもってモーニング娘。およびハロー！プロジェクトを卒業する牧野さん。2014年に12期メンバーとして加入し、2025年7月からサブリーダーとしてグループをけん引。その一方で、大の北海道日本ハムファイターズ好きを公言し、その愛をブログにつづるなど“野球好きアイドル”としても知られています。

■“野球好き”牧野真莉愛 ヒーローインタビュー風に卒業報告

牧野さんは冒頭のMCで、ファンに向かって「今日、このヒーローインタビューという最高の舞台で、みんなに報告したいことがあります。ハロプロ研修生で約2年、モーニング娘。で約12年。今年の春ツアーで、モーニング娘。を卒業することを決めました」と、尊敬する日本ハム・新庄剛志監督が現役引退を表明したヒーローインタビューを思わせる形で、改めて卒業を報告。

そして、自身の卒業公演の日程と会場もサプライズで発表。ここでもヒーローインタビュー風に「最後のモーニング娘。牧野真莉愛の姿を6月24日水曜日、日本武道館卒業公演に足を運んでもらって、目に焼き付けてほしいと思います。残りシーズン、これまで以上に楽しみたいと思います。今日はありがとうございました」と発表すると、会場からは大きな歓声と拍手が起きました。

■14歳の新メンバー・杉原明紗がステージで自己紹介

また、牧野さんの呼びかけで、グループに3年ぶりの新メンバーとして加入した杉原明紗さん（14）がステージに登場。杉原さんは会場に訪れたファンへ向けて自己紹介。好きな食べ物について「冷たいうどんに明太子をかけて食べるのが好き」と初々しくコメントしました。

リーダーの野中美希さん（26）が椎間板ヘルニアで欠席したため、7人体制でツアーに臨んでいるメンバーたち。ツアーは、全11都市25公演を予定。6月24日に牧野さんの卒業公演として行われる日本武道館公演でファイナルを迎えます。