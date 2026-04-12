俳優・モデルの杏さん（39）が12日、約9年ぶりとなるエッセーの刊行記念イベントに登場。日本とフランスの二拠点で生活を送る杏さんが、フランスでの日常を明かしました。



今回、2冊のエッセーを同時に刊行した杏さん。『杏のとことこパリ子連れ旅』(ポプラ社)は、子連れ旅の楽しさと大変さをビビットに描いた作品で、『杏のパリ細うで繁盛記』(新潮社)は、フランスと日本の二拠点生活をつづった作品となっています。

■フランスでの生活は「トラブルたくさん」

杏さんは、フランス・パリでの生活について「もちろんトラブルたくさん、水漏れだったりとか、いろんな電車が来ないとか、ストがあるとか。そういったことももちろん、なきにしもあらずなんですが。まあ、何でも起こりうるよねっていうような。何かがあっても、なんかこうあまり動じないで、みんな受け入れるっていうことが結構多い。仕方ないとかって言ったりするんですけども」と明かし「あまり気を張らないでも暮らして過ごしていけるのかなっていうふうな、そんな魅力はパリにはあると思います」と、フランスの人たちの自然体な暮らしぶりが魅力だと語りました。

不便なことがあっても工夫して乗り切っているそうで「パリのアパートっていうのが、お湯の量が一日に使える量っていうのが限られていて、それを超えてしまうとあまりお湯が出てこなかったりするんですけれども。だから、毎日湯船を張って存分にお湯を使うってことが中々かなわないんですね。でも、だからこそみんな、どうやったら体あたためられるかなとか、温かいもの飲んだりとか」と明かしました。

ほかにも「クーラーがなかったとしても、たらいに水張って足入れたりとかするんですけれども。もちろんそういった面では不便だなって思ったりするんですけれども、自然をみんな受け入れてるんですよね。なので不便もなんかこれでもいいのかなって思いながら。色んなことがあるよっていうのを家族で肌で感じながら、もちろんそれで困ることもあるんですけれども。でもいろんな耐性はついてきたかなと思います」と語りました。