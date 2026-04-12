フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が12日、自身のインスタグラムを更新し、1歳11カ月の長女が入園式を迎えたことを報告した。

「先日、娘の入園式でした」と書き出し、愛娘と笑顔のショットを投稿。「娘の喜ぶ顔見たさに入園準備、慣れないお裁縫、お友達と励まし合いながら頑張りました！笑」と奮闘を明かし、「おともだちや先生たちとめいいっぱい、たのしい時間を過ごせますように」と願いをつづった。

「当の娘ですが入園してからの毎日 今のところズボンを履いて登園したことがなく 今週五日間毎朝生脚登園」だという。「娘にとっての可愛い！かっこいい！が受け入れられず 大人の当たり前を譲れず三月の中旬あたり いっぱいいっぱいになって泣いたことも笑」と振り返り、「だけど今週先生方に『これもいい思い出になりますよ』と言っていただいてとっても気が楽になりました （元気いっぱいに登園してくれて何よりと思えるようになりました 甘いかもしれないけれど）」と母親としての思いを記した。

夫のレーシングドライバー・蒲生尚弥は「出張中」で、入園式に行く前にテレビ電話で話をした。しかし「電波が悪すぎて誰かわからない状態」と苦笑いしつつも「これもいい思い出 新生活、がんばりましょうー！」とつづった。

フォロワーからは「入園おめでとうございます」「感涙 大きくなったね」「お友達と楽しい日々を過ごして下さいね」などのコメントが寄せられた。