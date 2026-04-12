こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した分子雲コア「CB 130-3」。へび座の方向、地球から約650光年先にあります。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した分子雲コア「CB 130-3」（Credit: ESA/Hubble, NASA & STScI, C. Britt, T. Huard, A. Pagan）】

幻想的な星のゆりかご

宇宙空間には、水素分子を主成分とする、ガスや塵（ダスト）が漂う「分子雲」と呼ばれる低温の雲が存在します。その中でも特に物質が濃く集まっている場所が「分子雲コア」と呼ばれています。

画像ではオレンジ色に広がる分子雲コアを、青白いガスの雲や輝く無数の星々が取り囲んでおり、まるで宇宙空間に浮かぶアートのような幻想的な光景を作り出しています。

こうした密度の高い領域は、背景にある星々の光を遮ってしまうため「暗黒星雲」とも呼ばれており、漆黒の宇宙に黒いシルエットとして浮かび上がるのが特徴です。

誕生を待つ星の赤ちゃん

天文学において、分子雲コアは新しい星が生まれる「星のゆりかご」として、重要な研究対象となっています。集まったガスや塵が自らの強い重力によって収縮していくと、その中心部ではやがて温度と圧力が上昇し、星の赤ちゃん「原始星」が誕生します。

ESA（ヨーロッパ宇宙機関）によると、この画像ではよく見えないものの、CB 130-3の分厚い雲の奥深くにも、まさに一人前の恒星へと成長しつつある小さな星が隠されています。

原始星がこのまま成長を続けていき、中心の温度が十分に高まると、やがて水素の核融合反応が始まって、自ら強く光り輝く恒星としての生涯がスタートすることになります。

“色”で探る分子雲の内部構造

画像をもう一度よく観察してみましょう。分子雲の外縁部である薄い水色の領域では、背景にある星々が雲を透かして見えています。しかし、中心へ向かって物質の密度が濃くなるにつれて星の光は徐々に遮られ、最も密度が高い中央の濃い赤色の領域では、背景の星がすっかり見えなくなっています。

ESAによると、分子雲を構成するガスや塵は、背景の星の光をただ単に暗くするだけでなく、星の色を赤っぽく変化させる性質を持っています。これは、波長の短い青い光ほど塵に散乱されやすく、波長の長い赤い光（あるいは赤外線）ほど通り抜けやすいという性質によるものです。実際に画像でも、雲の中心に近い星ほど赤みがかって見えるのがわかります。

天文学者はハッブル宇宙望遠鏡の優れた観測能力を用いて、この「赤化」と呼ばれる色の変化を緻密に測定しました。その結果、CB 130-3の密度分布を詳細にマッピングすることが可能となり、星が生まれる領域の複雑な内部構造を解き明かすための重要な手がかりが得られたということです。

冒頭の画像はESAから2022年11月14日付で公開されました。

本記事は2022年11月15日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

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