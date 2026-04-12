夜中に全然泣き止まなくて…


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ある日突然、会社に行けなくなって休職してしまった夫・川田俊。夫のかわりに働いて家計を支える妻・沙月。出口の見えない状況をなんとかしたいと思った妻の沙月は、休日に立ち寄った海で引っ越しを夫に提案します。都心から少し離れた自然豊かな葉山の町で、『主夫』になった夫と、『大黒柱』を担う妻の生活が始まりました……。

神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。今回は香代の二人目出産のエピソードをお届けします。

登場人物


育児のやり方で衝突して…


二人目の出産後、実家に里帰りをした香代。実母の育児のやり方が今の常識と違ったり、「母乳が足りてないんじゃないの」などの言葉をかけられたりで、香代はイライラ。反対する夫を説得して叶えた里帰りだったものの、「早く帰りたい」と思ってしまうのでした…。

頭痛い…


そのうち寝るでしょ


その話聞くの何回目だろ…


今ならわかる気がする


大したことないのよ


お母さん…いろいろありがとう


出産後はどうしても思い通りにならないことにイライラしがち。遠慮のない実の親子だからこそ、時にはぶつかってしまうこともありますね。香代はちょっとした思い出話をきっかけに、母親が自分を大切に育ててくれたことを理解します。親から何度も聞かされた子ども時代のエピソード、あなたにはありますか？

著＝とげとげ。