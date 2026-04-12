【北風と太陽とねこ】「全然ダメじゃないか」北風を笑うが、太陽もうまくいかず？
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誰もが知ってる古今東西の昔話。色んな物語がありますが、そこにねこが登場したらどうなるでしょう？ 原作では悲劇でも、ねこが登場するだけでゆるくてキュートなお話に変貌してしまうんです。
登場人物たちがねこに絆される姿には、「ねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと間違いなし！
赤ずきんちゃん、シンデレラ、一休さん、浦島太郎。そんな言わずと知れた数々の有名な物語も、ねこが加わっただけでひと味違った方向に!?
※本記事はぱんだにあ著の書籍『ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆北風と太陽とねこ
■◆元となったむかしばなし
北風と太陽
北風と太陽はどちらの力が上かを競うため、旅人の上着を脱がす勝負をしました。
北風はビュウウ〜と強風を起こします。ですが、旅人は上着を飛ばされないようにしっかり押さえてしまいました。
それに対し、太陽はポカポカと旅人を照らしました。すると、徐々に周りが暖かくなっていき、ついに旅人は上着を脱ぎはじめたのです。その様子を見ていた北風は負けを認め、勝負は太陽が勝ったのでした。
■◆正直者とねこ
■◆元となったむかしばなし
金の斧
ある日、働き者のきこりが仕事をしていたところ、近くの湖に斧を落としてしまいました。
すると湖の中から女神が現れ「あなたが落としたのは金の斧ですか？ それとも銀の斧ですか？」と問いかけます。きこりが「どちらでもありません」と正直に答えると、女神は正直さに感心しその両方を渡しました。
そのことを聞いた別のきこりはわざと湖に斧を落とします。先ほどと同じように現れた女神にきこりは「落としたのは金の斧だ！」と答えます。すると女神は嘘をつかれたことに怒り、湖に姿を消していったのでした。
著＝ぱんだにあ／『ねこむかしばなし』