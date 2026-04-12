セリエA 25/26の第32節 ジェノアとサッスオーロの試合が、4月12日19:30にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。

ジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、トマッソ・バルダンツィ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。ジェノアのトマッソ・バルダンツィ（MF）のアシストからルスラン・マリノフスキー（MF）がゴールを決めてジェノアが先制。

ここで前半が終了。1-0とジェノアがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分にサッスオーロのドメニコ・ベラルディ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

46分にジェノアのミカエル・エラートソン（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

55分、ジェノアは同時に3人を交代。トマッソ・バルダンツィ（MF）、ルスラン・マリノフスキー（MF）、ロレンツォ・コロンボ（FW）に代わりアーロン・マルティン（DF）、パトリツィオ・マシニ（MF）、カレブ・エクバン（FW）がピッチに入る。

57分サッスオーロが同点に追いつく。イスマエル・コネ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

67分、サッスオーロは同時に2人を交代。セバスティアン・バルキエビッツ（DF）、ネマニャ・マティッチ（MF）に代わりウォヨ・クリバリ（DF）、クリスティアン・ボルパト（MF）がピッチに入る。

75分、ジェノアが選手交代を行う。ビトール・カルバーリョ（FW）からジュニオール・メシアス（FW）に交代した。

81分、サッスオーロは同時に2人を交代。ジョシュ・ドイグ（DF）、アンドレア・ピナモンティ（FW）に代わりルカ・リパーニ（MF）、エドアルド・イアンノーニ（MF）がピッチに入る。

84分ジェノアが逆転。ジュニオール・メシアス（FW）のアシストからカレブ・エクバン（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ジェノアが2-1で勝利した。

なお、ジェノアは5分にルスラン・マリノフスキー（MF）、20分にモルテン・フレンドルップ（MF）に、またサッスオーロは32分にジョシュ・ドイグ（DF）、40分にセバスティアン・バルキエビッツ（DF）、90+1分にタリク・ムハレモビッチ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-12 22:00:22 更新