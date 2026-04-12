エールディヴィジ 25/26の第30節 フォルトゥナ・シッタルトとNACブレダの試合が、4月12日19:15にフォルトゥナ・シッタート・スタディオンにて行われた。

フォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、クリストファー・ペテルソン（FW）、ランス・デュイベスティン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するNACブレダはアンドレ・アユー（MF）、ラウル・パウラ（MF）、カマル・ソワ（FW）らが先発に名を連ねた。

38分、NACブレダが選手交代を行う。ルイス・ホルトビー（MF）に代わりモハメド・ナッソー（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

56分に試合が動く。フォルトゥナ・シッタルトのネライショ・カサンウィリヨ（DF）のアシストからクリストファー・ペテルソン（FW）がゴールを決めてフォルトゥナ・シッタルトが先制。

65分、NACブレダは同時に2人を交代。ユホ・タルビティエ（FW）、フレデリク・イェンセン（MF）に代わりブラヒム・ガリディ（FW）、アミン・サラマ（MF）がピッチに入る。

68分、フォルトゥナ・シッタルトは同時に3人を交代。ディミトリス・リムニオス（MF）、クリストファー・ペテルソン（FW）、カイ・シールハイス（FW）に代わりモハメッド・イハッタレン（FW）、ヤシン・オウキリ（MF）、ポール・グラドン（FW）がピッチに入る。

78分、NACブレダは同時に2人を交代。カマル・ソワ（FW）、アンドレ・アユー（MF）に代わりペパイン・レーレン（FW）、モウサ・ソマノ（FW）がピッチに入る。

86分、フォルトゥナ・シッタルトは同時に2人を交代。ランス・デュイベスティン（MF）、サイブ・ファンオッテル（DF）に代わりイバン・マルケス（DF）、オーウェン・ジョンソン（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+2分NACブレダが同点に追いつく。アミン・サラマ（MF）のアシストからモハメド・ナッソー（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、フォルトゥナ・シッタルトは3分にクリストファー・ペテルソン（FW）、23分にショーン・アデウォイェ（DF）に、またNACブレダは73分にアンドレ・アユー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-12 22:00:35 更新