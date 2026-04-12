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12日午後10時0分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の一関市、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、石巻市、東松島市、それに松島町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
一関市

□宮城県
登米市　大崎市　涌谷町
石巻市　東松島市　松島町

■震度2
□岩手県
奥州市　平泉町　大船渡市
住田町

□宮城県
気仙沼市　栗原市　色麻町
宮城加美町　宮城美里町　南三陸町
仙台青葉区　仙台宮城野区　仙台若林区
仙台泉区　塩竈市　多賀城市
七ヶ浜町　利府町　大和町
大郷町　大衡村　名取市
岩沼市　蔵王町　大河原町
村田町　柴田町　宮城川崎町
亘理町

□福島県
二本松市　田村市　福島伊達市
国見町　相馬市　南相馬市
飯舘村

■震度1
□岩手県
花巻市　北上市　遠野市
金ケ崎町　陸前高田市　釜石市
大槌町　宮古市　盛岡市
八幡平市　矢巾町

□宮城県
仙台太白区　富谷市　女川町
白石市　角田市　丸森町
山元町

□福島県
福島市　郡山市　須賀川市
本宮市　桑折町　川俣町
大玉村　天栄村　玉川村
小野町　いわき市　楢葉町
大熊町　双葉町　浪江町
新地町

□秋田県
横手市　大仙市　仙北市

□山形県
新庄市　最上町　舟形町
大蔵村　戸沢村　天童市
東根市　山辺町　中山町
米沢市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。