岩手県、宮城県で最大震度3の地震 岩手県・一関市、宮城県・登米市、大崎市、涌谷町、石巻市、東松島市
12日午後10時0分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の一関市、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、石巻市、東松島市、それに松島町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
一関市
□宮城県
登米市 大崎市 涌谷町
石巻市 東松島市 松島町
■震度2
□岩手県
奥州市 平泉町 大船渡市
住田町
□宮城県
気仙沼市 栗原市 色麻町
宮城加美町 宮城美里町 南三陸町
仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区
仙台泉区 塩竈市 多賀城市
七ヶ浜町 利府町 大和町
大郷町 大衡村 名取市
岩沼市 蔵王町 大河原町
村田町 柴田町 宮城川崎町
亘理町
□福島県
二本松市 田村市 福島伊達市
国見町 相馬市 南相馬市
飯舘村
■震度1
□岩手県
花巻市 北上市 遠野市
金ケ崎町 陸前高田市 釜石市
大槌町 宮古市 盛岡市
八幡平市 矢巾町
□宮城県
仙台太白区 富谷市 女川町
白石市 角田市 丸森町
山元町
□福島県
福島市 郡山市 須賀川市
本宮市 桑折町 川俣町
大玉村 天栄村 玉川村
小野町 いわき市 楢葉町
大熊町 双葉町 浪江町
新地町
□秋田県
横手市 大仙市 仙北市
□山形県
新庄市 最上町 舟形町
大蔵村 戸沢村 天童市
東根市 山辺町 中山町
米沢市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。