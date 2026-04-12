¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¡¡Æó·³Àï¤Ç¹¥Åê£·²ó£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ù¡¹¤Ë½Ð»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£²Æü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¡¼¥°Àï¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÊ¿ÄÍ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£·²ó£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£ºÇÂ®¤Ï£±£´£¹¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤Ï½é²ó¤ËÀèÆ¬¡¦À®À¥¤Ëº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤êÌµ¼ºÅÀ¡££±ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿£²²ó¤Ë¤Ï»°ÎÝ¡¦¹Ó´¬¤Î¼ººö¤ÇÁö¼Ô¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÉõ¤¸¤Æ¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö£°¡×¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡£´²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Î±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£µ²ó¤ËÀèÆ¬¡¦¹â¸«Âô¤È²ÃÆ£¤ËÏ¢ÂÇ¡¢°ì»à¤«¤éÀ®À¥¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤ÆËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç£²ÈÖ¡¦ÅÄÆâ¤Î±¦µ¾Èô¤Ç£±ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²ó¤ÏºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¹ßÈÄ¸å¤Ë¸Í¶¿¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤¤´¶¿¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ù¡¹¤Ë½Ð»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢µ×ÊÝ½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿·¤·¤¤Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¼Á¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÈÖÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡£¡ÊÊá¼ê¤Î¡Ë¹ÃÈå¤µ¤ó¤â¡Ø¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÌÀÆü°Ê¹ß¡Êµ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤È¡Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó£µÆü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£µ²ó£±£°°ÂÂÇ£·¼ºÅÀ¤È±ê¾å¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¶ì¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÅ¾¤·¡¢½ª»Ï²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°²ó¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤ÎÆþ¤êÊý¤Ï¤¹¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ£²£°¡£´°Á´Éü³è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£