大大大大大当たりーーーッッ♡【サーティワン】シールもチャームも可愛すぎ！「新作コラボ」

【サーティワンアイスクリーム】にて、大人気ゲームの世界観を表現した愛らしい商品が、期間限定で登場しています。お好みのフレーバーを複数選べる特別なカップや、華やかに飾り付けられたサンデーなど、見ているだけで気分が高まりそうな、魅力的なラインナップです。今回は、可愛らしいおまけまで付いてくる、サーティワン注目の新作をご紹介します。

ダブルカップで限定デザインを楽しむ

「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」は、2つのデザインからカップを選べます。@ftn_picsレポーターHaruさんがセレクトしたアイスは、コラボフレーバーの「コットンフルーツギャラクシー」。「フルーティーでさっぱりとした味わいでとても美味しかった」そうです。

食べる前から気分が上がるカップ

「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」は、王冠のピックと愛らしいチャームがついた嬉しい一品。レポーターHaruさんも「その可愛さに食べる前からテンション上がりました」とのこと。数量限定なので、気になる人は早めに店舗へ足を運ぶことをオススメします。

可愛いシングルサンデー

「スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー」は、可愛い装飾が目を引く一品。レポーターHaruさんによると「スモールサイズのアイス1つに、ホイップクリーム、アラザン、チコのデザインチョコ、ピックがデコレーションされた可愛らしいサンデー」とのこと。カップに巻いてあるスリーブはシールになっているので、食べた後もマリオの世界観を楽しめそうです。

ダブルサンデーのビジュアルにキュン！

煌びやかなトッピングが目を引くのは「スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー」。レポーターHaruさんによると「2つのアイスの上にホイップクリーム、チコがデザインされたアイシングビスケット、銀箔シュガー、星型チョコ、ピックが飾られたとっても華やかなサンデー」なのだとか！ さらにリストバンドとしても使える「チコ オリジナルふわふわスリーブ」も付いてくるので、まさにお得感満載と言えそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里