NMB48、33枚目シングル選抜メンバー発表 新アーティスト写真はレトロな大人コーデ
NMB48の33枚目となるニューシングル（タイトル未定）の発売日が、5月27日に決定し、選抜メンバーと最新アーティスト写真が公開された。
【写真】レトロ感×近未来感の新衣装でパフォーマンスしたNMB48
今回の表題曲センターは、グループのキャプテン・塩月希依音が務める。自身3度目のセンターとして、これまでグループを支えてきた存在が、再びその先頭に立つ。
選抜メンバーは、4月9日午前0時に公開された「選抜メンバー解禁カレンダー」をもとに、1日4人ずつ段階的に発表。日を追うごとに明らかになっていく演出により、ファンの間でも大きな注目を集めていた。
板垣心和、岡腰星来、田中れいの3人が初選抜入り。新たな風を感じさせるフレッシュな布陣となっている。
あわせて公開された最新のアーティスト写真は、これまでのNMB48のイメージとは一線を画す、レトロで大人びた世界となった。カラフルな衣装とどこか懐かしさを感じさせるビジュアルで、新たな表現へと踏み出した姿を見せている。
なお、表題曲のタイトルおよび楽曲内容は現時点では明かされていない。
【表題曲 選抜メンバー】（五十音順）
青原優花
池帆乃香
石山千尋
泉綾乃
板垣心和 ※初選抜
坂下真心
坂田心咲
桜田彩叶
塩月希依音 ※センター
新澤菜央
龍本弥生
芳賀礼
平山真衣
三鴨くるみ
岡腰星来 ※初選抜
田中れい ※初選抜
【写真】レトロ感×近未来感の新衣装でパフォーマンスしたNMB48
今回の表題曲センターは、グループのキャプテン・塩月希依音が務める。自身3度目のセンターとして、これまでグループを支えてきた存在が、再びその先頭に立つ。
選抜メンバーは、4月9日午前0時に公開された「選抜メンバー解禁カレンダー」をもとに、1日4人ずつ段階的に発表。日を追うごとに明らかになっていく演出により、ファンの間でも大きな注目を集めていた。
あわせて公開された最新のアーティスト写真は、これまでのNMB48のイメージとは一線を画す、レトロで大人びた世界となった。カラフルな衣装とどこか懐かしさを感じさせるビジュアルで、新たな表現へと踏み出した姿を見せている。
なお、表題曲のタイトルおよび楽曲内容は現時点では明かされていない。
【表題曲 選抜メンバー】（五十音順）
青原優花
池帆乃香
石山千尋
泉綾乃
板垣心和 ※初選抜
坂下真心
坂田心咲
桜田彩叶
塩月希依音 ※センター
新澤菜央
龍本弥生
芳賀礼
平山真衣
三鴨くるみ
岡腰星来 ※初選抜
田中れい ※初選抜