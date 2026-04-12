「高台からの景色も良く」愛媛県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”TOP5！ 1位に選ばれたのは？【2026年調査】
全国各地で桜が満開を迎え、春の陽気に包まれるお出かけ日和が続いています。 今年の見頃を逃さないよう、多くの方が注目している人気の花見スポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年3月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、愛媛で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
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※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、愛媛で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：開山公園（今治市）／34票「しまなみ海道」の伯方島にある標高149mの開山山頂に広がる公園です。ソメイヨシノを中心に約1000本の桜が山を覆い尽くす姿は圧巻。展望台からは、伯方・大島大橋、大三島橋、多々羅大橋という3つの橋と瀬戸内海の多島美、そして桜を一望できる絶好のフォトスポットとして親しまれています。回答者からは「展望台から海と桜を同時に見れるので一度行ってみたいです」（50代男性／埼玉県）、「約1000本のソメイヨシノなどが咲き乱れ、展望台からはしまなみ海道の絶景も望めるから」（40代女性／兵庫県）、「たくさんの桜の美しいコントラストの姿や展望台からの瀬戸内海と橋と桜の絶景が楽しめたりと自然をゆっくりと満喫するスポットとして魅力的だと思います」（30代女性／宮城県）といったコメントがありました。
同率2位：道後公園（松山市）／34票日本最古の温泉といわれる道後温泉のすぐそばに位置する、中世の城跡（湯築城跡）を整備した公園です。園内には約300本のソメイヨシノが植えられており、松山市内の桜の開花宣言の基準となる「標本木」があることでも知られています。温泉街の散策とあわせてお花見を楽しめる、愛媛ならではの風情ある名所です。回答者からは「道後温泉のすぐ近くにある公園で、桜の名所として人気で、 広い園内には約1,000本の桜が咲き、散策やピクニックに最適で、夜桜ライトアップもあり、温泉街散策と合わせて楽しめるからです」（60代男性／愛知県）、「道後温泉と桜を一緒に楽しめる場所で、温泉街を散策しながら桜を堪能できる点が魅力的だから」（30代男性／富山県）、「温泉街の散策とセットで楽しめるのが魅力だから」（40代男性／徳島県）といったコメントがありました。
1位：松山城山公園（松山市）／101票松山市の中心部、勝山の上にそびえる松山城を囲む広大な公園です。ソメイヨシノを中心に約200本の桜が咲き誇り、重要文化財の天守や門、高くそびえる石垣と桜が織りなす景観はまさに絶景。ロープウェイやリフトから見下ろす桜の絨毯も人気で、100票を超える圧倒的な支持を得て県内1位に輝きました。回答者からは「現存天守の松山城と桜が一緒に楽しめる風情ある景色に魅力を感じたためです。高台からの景色も良く、満開の桜と城のコントラストを一度は見てみたいと思いました」（20代男性／福井県）、「山の上に建つ立派な天守と、公園を埋め尽くす桜の景色が非常に壮観だからです」（40代女性／鹿児島県）、「城と桜の組み合わせが美しく、規模も大きいため見応えがあり、定番の名所として一度は訪れたいと思うので」（50代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)