ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 北九州市戸畑区で携帯に配送業者かたる不審電話 北九州市戸畑区で携帯に配送業者かたる不審電話 北九州市戸畑区で携帯に配送業者かたる不審電話 2026年4月12日 21時27分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県警戸畑署は12日、北九州市戸畑区で11日午後4時ごろ、戸畑区内で携帯に見知らぬ番号から電話が入り、配送業者をかたる不審電話事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 名探偵、多羅尾伴内も怒る！「七つの顔」で人だます 福岡・大牟田市で小学生女児が自転車に乗る男性から「何歳ですか。どこ小ですか。首に笛を掛けてあげる」と声かけられ、つきまとわれる 船津町1丁目の公園 福岡・久留米市で小学生女児に高校生らしい男女が「お菓子をあげるから家においで」「あなたのお母さんが大変なことになっているのでタクシーで連れて行ってあげる」と声かけ 東合川町付近の路上 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, 在宅医療, 金属加工, 明治大学, 長野, 慰霊祭, イベント, 埼玉, デイサービス, 神事