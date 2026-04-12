自分の家族を全力で守る！ 義母の借金を肩代わりするかわりに用意したもの
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「毎日頑張ってるんだからいいよね？」
そんな軽い気持ちでちょっとした贅沢を続けていたら、とんでもないことになっていました。
涼子さんは、夫と2人の娘と暮らす30代の主婦。一見幸せそうな彼女には、大きな秘密があります。
それは、家族に内緒で300万円もの借金を抱えていること。家事・育児のストレスや「ステキなママでいたい」という思いから浪費に走り、気付いた時には多額の借金を抱えていたのです。
ごく普通の主婦が陥った借金地獄。涼子さんのエピソードに、人の心の闇やお金の怖さを思い知らされます。
※本記事は海原こうめ、涼子の書籍『夫に内緒で借金300万』から一部抜粋・編集しました。
涼子さんは夫に内緒の借金を抱えつつも、副業でなんとか返済を進めていた矢先、義母の借金が発覚。その後、義母が義姉に頼んで作ったカードでさらに百万円の買い物をしたことがわかり、その肩代わりを子どもたちですることになってしまいました。
夫に内緒で借金しても「なんとかなる」という甘い考えが、借金地獄の入口になった涼子さん。義母の一件で、もし自分の借金が家族にバレたら…と思うと気が気ではありません。額はどうあれ、誰にでも起こり得るエピソードに、改めてお金の使い方を考えさせられます。
【プロフィール】
漫画：海原こうめ
2018年に自身の不妊治療体験漫画「私が不妊治療をやめたわけ」（イースト・プレス）を出版。不妊治療終了後の夫と保護猫兄弟2匹との暮らしや、読者の妊活体験談などを漫画にして発信している。
原作：涼子
夫と娘2人と暮らす主婦。借金300万円を背負ってしまい、家族に内緒で返済中。2021年3月より、ブログやSNSなどで自身の借金に関する記録や情報発信を続けている。
著＝海原こうめ、涼子／『夫に内緒で借金300万』