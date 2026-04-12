あらゆる業界からスーパースターが集う世界最大の音楽イベントに、米マット屈指の美女レスラーも登場。元チアリーダーならではの肉体美と大胆すぎるファッションで存在感を示している。

【画像】元チア美女、“布面積が少なすぎる”大胆私服ショット

WWE女子スーパースターのマキシン・デュプリが12日、自身のインスタグラムを更新。大型音楽イベント「コーチェラ」を楽しんだ様子を撮影したオフショットを複数公開した。

「コーチェラ・フェスティバル」は、世界中からセレブやトップアーティストが集まる世界最大級の野外音楽フェスだ。マキシンはシルバーのメタリックな質感が際立つ、大胆にカットアウトされたトップスに、スリットが深く入ったシースルーのスカートを合わせた野外フェスならではの最新トレンドファッションを披露。元NFLロサンゼルス・ラムズのチアリーダーとして活躍した経歴を持つ彼女らしい、ヘルシーで洗練された肉体美が、砂漠の太陽の下で一層の輝きを放っている。

公開された写真の中には、同じくWWEのスーパースター、ティファニー・ストラットンら同僚たちと共に、満面の笑みでフェスを満喫する姿も収められている。リング上では激しい火花を散らす女子戦線のスターたちも、この日は一人の女性として、最高峰の音楽と休日を心から楽しんでいるようだ。

マキシンは最近、ベテランのナタリアから「リングに上がる資格がない」と厳しい言葉を浴びせられながらも、持ち前の根性でひたむきにトレーニングに励む姿がファンの支持を集めている。アルファ・アカデミーでの活動を通じて磨かれた確かな表現力と、天性のスター性が融合し、今やRAW女子戦線において欠かせない存在へと成長を遂げた。レッスルマニア後の新たな抗争が期待される中、このリフレッシュは彼女にとって次なる飛躍への大きなエネルギーとなったに違いない。

彼女はこの投稿に「divas in the desert（砂漠のディーバたち）」と短く言葉を添え、灼熱の地で魅せた華やかなオフショットをファンに届けており、投稿にはティファニー以外の同僚からもハートのリアクションが続々。ファンからは「みんな素敵」「これがコーチェラで最高の服だと」「今までで一番かわいい女の子」「あなたに夢中」といった熱狂的な反響が寄せられている。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved