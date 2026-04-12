ママタルト・大鶴肥満の“ヘアスタイル”に相方・檜原洋平が入れたツッコミに、視聴者から「ツッコミうま」など賞賛の声があがった。

【映像】大鶴肥満の“ヘアスタイル”が爆笑の渦に

4月12日、『市川團十郎を笑わせたら1000万円』が生放送され、本番前の控室リポートで、「M-1グランプリ2025」ファイナリストのママタルトにスポットライトが当たった。

大鶴は「俺、今髪を伸ばしてるんですよ。大河が決まって、カツラでやっちゃいけないから地毛で。初出し（情報）です」と話し、周囲の芸人たちをざわめかせる。しかし、相方・檜原から「めっちゃ嘘です。髪切ってないだけなのに、いろんな人に『大河決まったんやな』みたいに勘違いされてるだけ」と暴露され、大鶴は「みんなが言うから本当だと思っちゃって」と返した。

さらに、大鶴は髪を伸ばしていることを証明するため、頭頂部分に後ろの髪を持ってきて「ほら、めっちゃロン毛なんすよ」とアピール。これに対し、檜原が「外野が内野守ってるだけ」とツッコむと、控室は爆笑の渦に包まれた。

さらに、視聴者のコメント欄にも「外野が内野w」「外野が内野守ってるw」「ツッコミうま」といった反響が寄せられた。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送する特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を“フェス会場”に見立てて3チャンネルで同時進行する。（ABEMA／『市川團十郎を笑わせたら1000万円』より）