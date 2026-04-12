【国際親善試合】アメリカ代表 2−1 日本女子代表（日本時間4月12日／PayPalパーク）

【映像】驚愕の「爆速カバーリング」

完璧な抜け出しだったが、高速カバーリングで決定機を阻まれた。驚異的なスピードでの守備対応に解説陣も驚き、シュートを打てなかった“売り出し中のFW”は試合後に強い後悔を口にした。

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は日本時間4月12日、アメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。3月にAFC女子アジアカップ優勝を飾ったが、4月2日にニルス・ニールセン監督が電撃退任となり、狩野倫久監督代行の指揮の下でパリ五輪金メダルのアメリカとアウェー3連戦の1試合目を迎えた。しかし、前半と後半の立ち上がりに許した失点が響き、FW植木理子の絶妙なヘディングシュートで1点を返したものの、1−2での敗戦となった。

日本が苦戦した理由のひとつが、やはりフィジカルだった。女子サッカー界最高峰のパワーとスピードを誇るアメリカを前に、なでしこたちは何度も攻守で優位性を握られた。

その中のワンシーンが40分だ。自陣でDF南萌華が前を向いた状態でボールを持つと、CFの松窪真心が少し下がった位置から右手で前方のスペースを指さして走り出す。これを見ていた南からロングフィードが出ると、ハーフウェーライン付近でセットしていたアメリカDFラインの背後を完璧に取った。

マーカーと入れ替わる形で独走したままペナルティーエリアに進入した松窪。しかしシュート体制に入った瞬間、サイドから最短距離で猛然と追走してきたアメリカのDFジゼル・トンプソンにボールを突かれてしまい、フィニッシュ前に潰されてしまった。

「アジアレベルなら打てるけど…」の声も

この一部始終には、ABEMA解説を務めたなでしこレジェンドたち（2011年ワールドカップ優勝メンバー）も騒然。丸山桂里奈さんは、「やっぱり速い」とアメリカの超人的なカバーリングに驚く。「でも、抜け出しはすごく上手い。前を向いた瞬間に裏に抜け出す瞬間のスピード。あと一歩、速かったら……。（アメリカは）ああいうところが速いんですよね」と松窪の動き出しを称賛しつつも、アメリカのスピードに言及した。

さらに「抜け出し上手い」と松窪を称賛していた大野忍さんも、「『君の裏を取ったのに戻ってんの？』というのはすごくある」と現役時代にもアメリカの身体能力に驚かされていたことを明かした。

さらにファンもSNS上で、「アメリカは爆速すぎんのよ」「アジアレベルなら松窪はシュート打てるし、決まるでしょうけれども、このレベルになるとDFも速いし厳しい」「相手の戻りの速さや足の長さはさすが」「ここ追いつかれるのが世界上位相手だなー」と反応していた。

松窪本人も試合後のインタビューで、「裏に抜けれたんですけど、持ちすぎると相手がすごく速くて、あそこはシュートを打つべきだったと後悔しています」と後悔を口にしていた。

現在21歳の松窪はノースカロライナ・カレッジ（アメリカのプロリーグ）で主力として活躍し、2025年には最年少ハットトリックや年間ベストMFを受賞するなど飛躍中。アジアカップでもW杯出場決定に貢献するゴールを奪い、なでしこの将来を担うアタッカーとして期待されている。アメリカとは残り2試合が控えており（日本時間の4月15日と4月18日）、この日の悔しさを晴らす活躍に期待したい。

（ABEMA／なでしこジャパン）

