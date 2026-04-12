菅田将暉、天才軍師初の前線に“絶叫しながらの戦い”を提案『豊臣兄弟！』コメント到着
仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で、豊臣兄弟が出会う希代の軍師・竹中半兵衛を演じる菅田将暉のコメントが到着。「オタク気質で少しクセのある半兵衛のユニークさを、ユーモアを交えながら表現していきたい」と抱負を語っている。
【写真】軍師の鎧姿が麗しい 竹中半兵衛役・菅田将暉切り取る場面写真
本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の視点で戦国時代をダイナミックに描く。
菅田は撮影現場について「豊臣兄弟の2人がとにかく元気なので、その熱量に自然とほだされていく半兵衛を、自分自身も楽しみながら演じています。これは小一郎役の（仲野）太賀からの提案ですが、『半兵衛はギークで、どこか重さのある人物でいいのでは』という言葉にとても納得しました。オタク気質で少しクセのある半兵衛のユニークさを、ユーモアを交えながら表現していきたいと思っています」と述べた。
「また半兵衛は人の目をしっかり見て話すタイプではなく、そもそもあまり人を見ていない人物だと感じています。そのため、会話をしているようで、どこか会話をする気がない雰囲気は意識して演じています。個人的に、頭のいい人と会話をしていると、こちらが一言発しただけで、思考が一気に広がってどんどん先のことを考えているように感じることがあるので、半兵衛に対しても、そうした思考のスピードや奥行きを感じてもらえたらと思っています」とも明かした。
第14回（4月12日放送）の半兵衛のシーンについては、「第14回で、浅井が裏切ると思っていたことをなぜ言わなかったのかと小一郎に問われ、『もっとわしらを信じてくだされ』と懇願される場面は、半兵衛が豊臣兄弟をより深く信じるようになる、大きな契機となったシーンでした。今後も三人だけの場面は続いていきますが、少しずつ距離が縮まっていくのを感じます。また金ヶ崎の戦いでは、半兵衛が織田軍として初めて前線に立ちました。戦国に生きる人物を演じるうえで、『死』との距離感は重要な要素の一つです。ふだんは一歩引いた立場にいる半兵衛だからこそ、思わず叫んでしまうほどの死への恐怖や、絶対に生きて帰るという強い思いをしっかりと表現したいと考え、絶叫しながら戦うことを提案して、演技に取り入れました」と語った。
豊臣兄弟を演じる仲野太賀と池松壮亮については、「太賀と、秀吉役の池松（壮亮）くんからは、一緒にお芝居をしている中でこちらの力を引き出してもらっていると感じる場面が本当に多いです。ポーカーフェイスで感情をあまり表に出さない半兵衛ですが、2人とのシーンではつい素の表情が出てしまうんです。演じていてとても楽しいですし、2人との掛け合いでは常に刺激をもらっています」と、2人との共演を喜んだ。
「また、僕の解釈になりますが、半兵衛は策略を練ること以外にあまり楽しみを見いだせていなかった人物ではないかと感じています。だからこそ、小一郎や藤吉郎、そして高橋努さん演じる蜂須賀正勝とは、まるで一つのチームのような関係で、青春を一緒に謳歌しているような感覚があります」としている。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。
【写真】軍師の鎧姿が麗しい 竹中半兵衛役・菅田将暉切り取る場面写真
本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の視点で戦国時代をダイナミックに描く。
「また半兵衛は人の目をしっかり見て話すタイプではなく、そもそもあまり人を見ていない人物だと感じています。そのため、会話をしているようで、どこか会話をする気がない雰囲気は意識して演じています。個人的に、頭のいい人と会話をしていると、こちらが一言発しただけで、思考が一気に広がってどんどん先のことを考えているように感じることがあるので、半兵衛に対しても、そうした思考のスピードや奥行きを感じてもらえたらと思っています」とも明かした。
第14回（4月12日放送）の半兵衛のシーンについては、「第14回で、浅井が裏切ると思っていたことをなぜ言わなかったのかと小一郎に問われ、『もっとわしらを信じてくだされ』と懇願される場面は、半兵衛が豊臣兄弟をより深く信じるようになる、大きな契機となったシーンでした。今後も三人だけの場面は続いていきますが、少しずつ距離が縮まっていくのを感じます。また金ヶ崎の戦いでは、半兵衛が織田軍として初めて前線に立ちました。戦国に生きる人物を演じるうえで、『死』との距離感は重要な要素の一つです。ふだんは一歩引いた立場にいる半兵衛だからこそ、思わず叫んでしまうほどの死への恐怖や、絶対に生きて帰るという強い思いをしっかりと表現したいと考え、絶叫しながら戦うことを提案して、演技に取り入れました」と語った。
豊臣兄弟を演じる仲野太賀と池松壮亮については、「太賀と、秀吉役の池松（壮亮）くんからは、一緒にお芝居をしている中でこちらの力を引き出してもらっていると感じる場面が本当に多いです。ポーカーフェイスで感情をあまり表に出さない半兵衛ですが、2人とのシーンではつい素の表情が出てしまうんです。演じていてとても楽しいですし、2人との掛け合いでは常に刺激をもらっています」と、2人との共演を喜んだ。
「また、僕の解釈になりますが、半兵衛は策略を練ること以外にあまり楽しみを見いだせていなかった人物ではないかと感じています。だからこそ、小一郎や藤吉郎、そして高橋努さん演じる蜂須賀正勝とは、まるで一つのチームのような関係で、青春を一緒に謳歌しているような感覚があります」としている。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。