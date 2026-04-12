◆男子プロゴルフツアー▽東建ホームメイトカップ 最終日（１２日、三重・東建多度ＣＣ名古屋＝７０９０ヤード、パー７１）

２位と１打差の単独首位で出た水田竜昇（スプリングフィールドＧＣ）は１バーディー、６ボギー、１ダブルボギーの７８と崩れ、通算１アンダーの３１位に終わった。

水田は主催者推薦での出場。２５年のＱＴランクは２１９位で、ツアー史上で最も低い出場資格順位からの優勝を狙ったが、悔しい結果となった。

初日にツアー自己ベストの６５をマークして２位につけると、１１日の第２ラウンドでもスコアを伸ばして単独首位に躍り出た。だが、初の最終日最終組で洗礼を浴びる格好となった。「踏ん張っていたが、８番、９番でバタバタとボギーを打って、流れが崩れてしまった」と肩を落とした。

優勝争いの重圧は感じていないつもりでも「どこかであったんだと思う。ショットのライン、パターのラインがちょっとずつ、ずれて来たりとか」と冷静に振り返り、「これがいい経験になれば。また戻って来られように頑張ります」と、今後のツアー出場権をかけた戦いへと気持ちを切り替えた。