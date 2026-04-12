フリーアナウンサーの榎本麗美(えのもと・れみ)が12日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。



【写真】ウエディングドレス姿の榎本アナ めちゃくちゃ美しい！

榎本アナは帝京大学理工学部バイオサイエンス学科卒業後、2005年に西日本放送に入局し、アナウンサーとしてデビュー。07年にフリーアナウンサーとなった。13年からは報道番組「日テレNEWS24」(日本テレビ系)のキャスターとして活動している。また宇宙関係の情報に精通しており、子ども向け番組「おはスタ」(テレビ東京)では「宇宙キャスターレミねぇ」として出演している。



この日の更新で「私事ではございますが、昨年、入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と結婚を発表。お相手について「私と同じ宇宙業界に携わる方です」と記した。投稿には、宇宙ステーションを模した部屋でウエディングドレスを着用した自身の写真も添えた。



お相手との出会いについて、「未知の領域に挑み続ける日々の中で、志を同じくし、未来を見据えて努力を重ねる人と出会えたことは、私にとって奇跡のような出来事でした」と説明。今後は「今後は互いに切磋琢磨しながら、温かな家庭を築くとともに“宇宙夫婦”として、これまで以上に誠実に仕事に向き合い、宇宙業界の発展に貢献できるよう努めてまいります」とつづった。



（よろず～ニュース編集部）