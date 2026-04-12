中国の社会保障問題を取り上げる連載の後編。前回の記事では、中国の若者たちが社会保険に入らない切実な理由について、失業率や生活コストの高騰している現状を解説した。

非婚化、少子高齢化、社会保険料の未加入増加など、福祉国家への転換の失敗による「負のスパイラル」はゆっくりと、しかし確実に進んでいる。

中国で、なぜここまで社会保険に対する不信が生まれているのか。

2080年代以降に平均年齢60歳超え

まず簡単な背景として、今後の人口動態を解説する。これは国連の推計データに基づく中国と日本の21世紀末までの人口および平均年齢の推移を示したものだ。

中国のグラフから読み取れる事実は、人口の激減と高齢化、その急激なスピードである。

中国は2020年時点の約14億人から、2100年には約6億人台へと、1世紀足らずで人口が半分以下になることが示されており、この減少幅とスピードは人類史上でも極めて異例である。

また、平均年齢に注目すると、2020年時点では40歳に満たない比較的若い社会だが、2080年代以降には60歳を超える。

現時点では日本の方が圧倒的に高齢な社会だが、2100年時点では中国の平均年齢が日本のそれを大きく上回る予測となっている。つまり、中国は後発でありながら、最終的には日本よりもはるかに深刻な高齢化社会に到達する。

中国が日本と同様の水準、つまり平均年齢が50歳前後に達し、社会全体が成熟・高齢化しきった状態となるのは、平均年齢が50歳を超える2050年ごろであると読み取れる。

つまり、現在の日本が抱えている社会保障の重圧や労働力不足といった課題を、中国は少なくとも25年後に経験することになる。

2044年に底を突く年金基金

中国の年金制度は現役世代の保険料をそのまま高齢者に配る賦課方式を採用している。そしてこれが少子高齢化、人口減少社会によって構造的な崩壊に直面している。

退職者への給付金と、現役世代からの納付金を補てんする逆ザヤによって、公的年金の積立金は年々減り続け、2019年には2035年に枯渇すると言われていた。

その後の定年延長や基金の一元管理といった政策調整の成果で、枯渇する時期は2044年へと先延ばしされた。

しかし、これは一時的な時間稼ぎであり、根本的な制度改革が実行できなければ破綻することが目に見えている。

これが社会保障制度への不信の根源である。

年金制度の三つの崩壊要素

現状、中国の年金制度には三つの構造的な問題があると言われている。

第一は、人口構造の劇的な変化によるものだ。合計特殊出生率が人口維持に必要とされる2.1を大きく下回り、2023年には1.09にまで沈み込んだことで、年金制度の基盤となる「人口ボーナス」は完全に「人口負債」へと転換した。

さらに平均寿命が80歳に迫る勢いで延びていることも基金への圧力となっている。

第二は、年金給付水準である。

世界銀行は老後の生活維持のために現役時代の賃金の70%程度の受給を推奨しているが、中国の実態はすでに40%から43%程度にまで落ち込んでいる。すでに年金に頼るだけでは生活水準の急激な下落は避けられない状態だ。

そして第三は、制度の信頼性自体だ。

現在の個人の積み立て分は、実際には現在の高齢者への支払いに流用されている。これは、将来のために貯めたはずのお金がすでに他人のために使われているという、構造的な脆弱（ぜいじゃく）性を露呈している。

年金制度の崩壊による未来の損失

中国の社会保障制度に抜本的な改革が行われなかった場合、基金が枯渇するとされる2044年ごろには何が起こっているだろうか。

前回の記事で紹介したとおり、2038年までは大学卒業生は右肩上がりで上昇する見込みである。経済が劇的に改善しない限り、これは少なくとも2040年代前半までは現状の高い若者失業率が続くことを示唆している。

そしてまたフリーランスや配達員といった職業の受け皿が、少なくともこの頃までは隆盛を迎える、ということも示唆している。

通常、財政危機に際しては現役世代の保険料率を引き上げるという調整が行われるが、そもそも現役世代の過半が社会保障制度システムの外にいる場合、残された数少ない正規雇用者に課せられる負担は殺人的なレベルに達する。

そしてまた就職率の低迷と社会保障への不信感は、若者から「家族を作る」という選択肢を完全に奪い去る。2035年まで若者就職率の低空飛行が続くということは、現在から今後10年間、結婚・出産適齢期の世代が経済的基盤を持たないまま「老い」のフェーズに入ることを意味する。

この負のスパイラルが完成すると、年金基金が枯渇すると予想される2044年時点では、少子化が現在の予測をさらに下回る極小値となるだろう。

年金制度は、今現在の若者が高齢者を支えるだけでなく、そのさらに先の世代がいることを前提とした信頼のバトンである。このバトンを渡す相手がいないことが確定した瞬間、制度の持続可能性という概念そのものが消滅する。

2044年の資金枯渇は、単なる一時的な赤字ではなく、二度と回復することのない制度の全損となるはずだ。

2050年前後にはインフラが「負の遺産」に

2050年ごろには同時進行で異なる問題が発生する。2000年代前半に建築ラッシュが続いたインフラの管理だ。

建築物や土木インフラには、設計上の耐用年数とは別に、大規模な修繕やシステムの全交換を必要とする周期が存在する。一般的に、エレベーター、空調、配管といった設備の耐用年数は15年から25年程度だが、これらを更新した後の二度目の大規模更新が訪れるのが、建設から約40年後、つまり2050年前後である。

土地財政に依存して爆発的に都市化を進めてきた中国の地方都市では、2050年ごろ、インフラの維持管理コストや年金等の社会保障費用によって支出が激増する一方、それを支える収入は減少する見込みである。

おそらく日本のようなコンパクトシティへの移行すら検討する余裕もなく、巨大な高層ビル群や高速鉄道網、そして数多くの退職者が、維持不能な「負の遺産」として一気に重くのしかかるだろう。

これが筆者の予想する「中国崩壊論」である。

派手な騒乱のような「中国崩壊」は起こらず、実際は騒乱を起こす気力すら失った社会が、ただ静かに機能を停止していく。このような老衰に近い状態が現れるのではないかと予想している。

文/下川英馬 内外タイムス