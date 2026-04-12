「めちゃ可愛く撮れてます」近藤千尋、夫・ジャンポケ太田撮影のおめかし美脚ショット！ 「度肝抜かれました」
モデルの近藤千尋さんは4月12日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さん撮影のおめかしショットを披露しました。
【写真】近藤千尋、夫撮影のおめかしショット！
この投稿にコメントでは「美しすぎる」「スゴい優しい表情」「これほど美しい方…度肝抜かれました。。」「綺麗すぎます」「普段可愛いけど綺麗」「足のスタイルキレイ」「ひーぼぉくんカメラ 上手い」「太田さんが撮影したんですか？ カッコいいです」「めちゃ可愛く撮れてます」など太田さんのカメラの腕前についても称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】近藤千尋、夫撮影のおめかしショット！
「スゴい優しい表情」近藤さんは「ひーぼぉカメラマン おめかしした日」とつづり、1枚の写真を投稿。美脚が際立つ黒いミニ丈ワンピースに白いパンプスを合わせたコーディネートを披露しています。
この投稿にコメントでは「美しすぎる」「スゴい優しい表情」「これほど美しい方…度肝抜かれました。。」「綺麗すぎます」「普段可愛いけど綺麗」「足のスタイルキレイ」「ひーぼぉくんカメラ 上手い」「太田さんが撮影したんですか？ カッコいいです」「めちゃ可愛く撮れてます」など太田さんのカメラの腕前についても称賛の声が寄せられています。
「記念写真買っちゃうの親近感」6日の投稿では、家族で箱根旅行に行った時の浴衣姿や温泉テーマパークでの水着姿の家族集合ショットを披露している近藤さん。「ひーぼぉくんも久々に ゆっくりできて幸せそうでした」と、夫・太田さんも家族との休日を満喫したようです。ファンからは「ワーママファイト」「記念写真買っちゃうの親近感」「なかよし夫婦だいすきです」「ノーマル写真なのに ちぴちゃんが120%の写りの良さ」「いつかラヴィットとかで近藤家の休日に密着して欲しいです」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)