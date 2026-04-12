「アンタレスＳ・Ｇ３」（１８日、阪神）

フェブラリーＳで４着に奮闘したブライアンセンス。後方で末脚を温存し、直線内から一瞬突き抜けるかの勢い。最後は脚色が鈍ったが、ダート路線のトップクラス相手に見せ場十分の内容だった。１週前追い切りは、美浦Ｗで６Ｆ８１秒１−１１秒４をマークし、併入。出来は高いレベルで安定している。ここはＧ１・４着馬の貫禄を見せつける。

マーチＳで重賞２勝目をマークしたサンデーファンデー。トップハンデ５９キロをものともせず、４角先頭の積極策で堂々と押し切った。間隔は詰まっているが、この中間もしっかり乗り込んで順調そのもの。再び上昇気流に乗った古豪が、連勝を伸ばして秋はＧ１獲りへ。

仁川Ｓでオープン初Ｖを決めたジューンアヲニヨシ。好位のインで運んで直線に向くと、先に抜け出した２着馬をゴール前で首差とらえ切った。ダート転向後はあと一歩の競馬が続いていたが、待望の白星を手にした。自在に立ち回れる器用さがあり、重賞でも上位争い可能だ。

フェブラリーＳは１５着と大敗したサイモンザナドゥだが、初のマイル戦で決め手勝負になり、持ち味が生きなかった。昨年のみやこＳではダブルハートボンドに首差まで肉薄。適距離のＧ３で反撃に出る。

レグルスＳは１番人気で１５着に沈んだルシュヴァルドール。他馬に寄られる不利＋酷量６０キロと厳しい条件が重なった。２走前のプロキオンＳでは３着とすで重賞通用の力は示している。改めて期待する。