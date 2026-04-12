CipiCipi 涙袋メイク新作♡ぷっくり目元コスメ全ラインナップ

涙袋メイク好きさん必見♡CipiCipiから、ぷっくりとした愛され目元を叶える新作コスメが続々登場しました。話題の涙袋コンシーラーに加え、限定ライナーや人気ティントの新色までラインナップ。春メイクをさらに楽しめるカラー展開で、今季のトレンド顔が簡単に完成します。毎日のメイクをアップデートしたい方はぜひチェックしてみてください♪

新作涙袋コンシーラー♡

「シピシピ 涙袋コンシーラーペンシル」は全3色（定番2色＋限定1色）で1,100円（税込）。

101 ピーチシェイク

01 ミルクベージュ

02 いちごクリーム

カラーは「01 ミルクベージュ」「02 いちごクリーム」に加え、限定「101 ピーチシェイク」。

3mmの細芯で狙った部分に描きやすく、高密着で崩れにくいのが特徴です。Wパワーケラチンではなく美容成分配合により、なめらかな描き心地と目元ケアを両立。

汗・涙に強いウォータープルーフ処方で長時間キープできます。

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涙袋ライナー限定色♡

「シピシピ ティアスケッチライナー」は全4色（限定1色含む）で1,320円（税込）。

101 ベリージャム

01 ベージュアート

02 コーラルアート

03 ピンクアート

限定色「101 ベリージャム」は青みピンクで、きらめきと潤み感をプラス。定番色は「01 ベージュアート」「02 コーラルアート」「03 ピンクアート」。

柔らかい芯と高密着処方でヨレにくく、繊細なラメ感が涙袋を自然に強調します。

人気ティント新色も登場♡

「シピシピ デューイフィルムティント R」は全8色（限定2色含む）で1,430円（税込）。

限定色は「103 キュンブーム」「104 ラブチューニング」。

103 キュンブーム

104 ラブチューニング

定番は「01 ベリーロリポッチュ」「02 ネンマクピーチ」「03 オールデイピンク」「04 グロウピーチュ」「05 チェリーミルクラテ」「06 メロベリー」。

ツヤと色持ちを両立し、時間が経つほど潤い感がアップ。グラデーションリップも簡単に仕上がります。

春の愛され顔を叶える

CipiCipiの新作は、涙袋メイクとリップを同時にアップデートできる優秀アイテム♡簡単にトレンド感のある愛されフェイスが完成します。

限定カラーは特に注目度が高いため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。この春は、自分らしい可愛さを引き出すメイクを楽しんでみてください♪