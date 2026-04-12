櫻坂46、初のアジアツアーが開催決定 国立で15thシングル＆全国ツアー発表も
櫻坂46が4月11日と12日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催し、2日間で14万人を動員した。公演終演後には、15thシングルの発売や全国ツアー、さらにはアジアツアー開催までを一挙に発表し、会場は大きな歓声に包まれた。
【写真複数】櫻坂46＆リラックマ＆コリラックマ…かわいいが渋滞
発表されたのは、坂道グループ初となる両A面シングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」で、発売日は2026年6月10日。「What’s“KAZOKU”?」はTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期のオープニングテーマに起用されており、ティザー公開時から音源化が待たれていた楽曲だ。
さらに、2026年7月からは全国6都市12公演のアリーナツアーを開催。同年11月には千葉・ZOZOマリンスタジアムで「6th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を実施することも決定した。そして映像演出では、2027年に坂道グループ初となるアジアツアーの開催も発表。海外活動を積み重ねてきたグループの新たなステージを示す内容となった。
欅坂46から改名し、2020年に再出発した櫻坂46は、2026年に女性グループとして初めて国立競技場での単独公演を実現。今回のライブ成功を経て、国内外へと活動の幅をさらに広げていく。
＜SAURAZAKA46 ARENA TOUR 2026＞
・2026年7月23日・24日 静岡・エコパアリーナ
・2026年7月28日・29日 兵庫・神戸ワールド記念ホール
・2026年8月8日・9日 広島・広島グリーンアリーナ
・2026年8月15日・16日 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
・2026年8月22日・23日 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
・2026年8月29日・30日 香川・あなぶきアリーナ
【写真複数】櫻坂46＆リラックマ＆コリラックマ…かわいいが渋滞
発表されたのは、坂道グループ初となる両A面シングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」で、発売日は2026年6月10日。「What’s“KAZOKU”?」はTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期のオープニングテーマに起用されており、ティザー公開時から音源化が待たれていた楽曲だ。
欅坂46から改名し、2020年に再出発した櫻坂46は、2026年に女性グループとして初めて国立競技場での単独公演を実現。今回のライブ成功を経て、国内外へと活動の幅をさらに広げていく。
＜SAURAZAKA46 ARENA TOUR 2026＞
・2026年7月23日・24日 静岡・エコパアリーナ
・2026年7月28日・29日 兵庫・神戸ワールド記念ホール
・2026年8月8日・9日 広島・広島グリーンアリーナ
・2026年8月15日・16日 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
・2026年8月22日・23日 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
・2026年8月29日・30日 香川・あなぶきアリーナ