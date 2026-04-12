陸上・ＮＩＴＴＡＩＤＡＩ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ Ｇａｍｅｓ（１２日・日体大横浜・健志台キャンパス）――男子５０００メートルは城西大の柴田侑（４年）が１３分２２秒４６の好記録で制した。

柴田は６月の日本選手権の参加資格記録（１３分３６秒００）突破を目指し、２０００メートル付近で一度先頭に出るなど、前半から積極的なレースを展開した。後半は実業団のケニア人選手にただ１人食らいつくと、残り１周時点でトップと約５秒差の位置につけ、得意のスパートで逆転。従来の自己ベスト（１３分５２秒４０）を一気に約３０秒更新する快走だったが、「いつも１位を目標にしてレースに出ているので、タイムは全然意識していない」とどこ吹く風だった。

今年１月の箱根駅伝は１区６位と好走した実力者は、元々トラック志向が強く、世界大会の日本代表入りを目標に掲げる。櫛部監督も「志は高いので、いつ花開くかとずっと思っていた。キック力があり、ＯＢでは（リオデジャネイロ五輪代表の）村山紘太タイプ」と、能力を高く評価する。

最終学年を迎えた今季は「日本選手権で勝ちたい。今の僕の力だとすごく高い目標になっちゃうかもしれないけど、全然無理ではないと思う」と宣言。記録面でも今春卒業したビクター・キムタイ（埼玉医科大グループ）が保持する１３分１１秒７７の城西大記録更新を見据え、「（最上級生として）結果でチームを引っ張りたい」と意気込んでいる。