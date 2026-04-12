■これまでのあらすじ

嫁がいない間に台所を使いやすいように整理整頓した義母。しかし嫁はあまりうれしくなさそうで元に戻すと言う。体を冷やさないように下着をプレゼントしたのに、それも喜んでくれない。義母は嫁が疲れているのだろうと思うが、嫁の本心は…？



お義母さんがまた保育園にやって来ました。勝手に娘の着替えを持ってきたそうです。どうしてそう勝手なことをするの？私が遠慮すると、お義母さんは溜息をついて言いました。

「こういう細かいことまで気が回るのか心配で！」「体が弱いのは仕方ないけど…母親としてどうなの？」お義母さんは、私がこれまで痛みに耐えながらやって来たことを全否定したのです。悪気はないのだから、善意だから、とこれまでずっと我慢してきましたが…、さすがに限界です。体調が悪い日があっても、私は娘をちゃんと見てきました。何も知らないくせに勝手なことばかり言って…！私はお義母さんに「今の発言は撤回してください」と言い返し、もう保育園に来るのはやめてくださいと言い放ったのでした。

※この漫画は実話を元に編集しています

コミカライズ:エイデザイン 高木(ウーマンエキサイト編集部)