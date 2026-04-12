第８６回皐月賞・Ｇ１は４月１９日、中山競馬場の芝２０００メートルで行われる。

２歳Ｇ１馬２頭を含む重賞ウィナーが勢ぞろいしたハイレベルな一戦。ロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）はホープフルステークスの覇者。今回と同じ舞台の２歳Ｇ１馬は１８年以降で２勝（１９年サートゥルナーリア、２０年コントレイル）しており、昨年のクロワデュノールは２着と好走している。

前走はスタートが速すぎたことが災い。勢いがつきすぎて序盤にいきたがったのが響いた初黒星も、直線は３３秒４の末脚を使って頭、首差の３着なら悲観する結果ではない。共同通信杯からの臨戦は過去１０年で４勝と結果が出ており、Ｇ１・２勝目のチャンスは十分にある。

カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は朝日杯フューチュリティステークスを勝って昨年の最優秀２歳牡馬に選出された。マイルＧ１から皐月賞という異例のローテーションとなるが、レースから逆算して栗東トレセンに帰厩し、その後は順調に調教メニューを消化。朝日杯フューチュリティステークス２着馬はファルコンステークス、５着馬は共同通信杯を勝っておりレースレベルも評価できるだけに、能力全開ならＧ１連勝が視界に入る。

ゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）は２歳時にＧ３で３着、Ｇ２で２着があり、前走のきさらぎ賞が待望の重賞初制覇。使いつつ着実に良化しており、Ｇ１でも上位争いが期待できる。

バステール（牡３歳、栗東・斎藤崇史調教師、父キタサンブラック）が制した重要トライアルの報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２は昨年の皐月賞馬（ミュージアムマイル）を輩出しており、今年も要注目。他にも共同通信杯を勝ったリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）、東京スポーツ杯２歳ステークス覇者のパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）など素質馬がそろい、激戦必至のメンバーだ。