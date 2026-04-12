【国際親善試合】アメリカ代表 2−1 日本女子代表（日本時間4月12日／PayPalパーク）

【映像】「高難易度ジャンピングボレー」でなでしこ失点

セットプレーから巧みなシュートを決められた。現世界王者の美技に、2011年ワールドカップ優勝のレジェンドたちも驚きを隠せない様子だった。

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は日本時間4月12日、アメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。3月にAFC女子アジアカップ優勝を飾ったが、4月2日にニルス・ニールセン監督が電撃退任となり、狩野倫久監督代行の指揮の下でパリ五輪金メダルのアメリカとアウェー3連戦の1試合目を迎えた。

“再スタート”の一戦だったが、前半の立ち上がり9分にいきなり失点を喫してしまう。DF南萌華が自陣で相手を倒してしまいFKを与える。アメリカのMFサム・コフィーが蹴ったボールは、高い軌道でファーサイドへ。これをFWトリニティ・ロッドマンが左足インサイドでマイナスに折り返すと、これも高く跳ね上がった。

日本の選手たちが自陣ゴール方向へ戻る動きから方向転換して落下地点に入ろうとするも、後ろから走り込んできたMFローズ・ラヴェルが速かった。飛び跳ねながら左足アウトサイドでのジャンピングボレーという超高難度なシュートを放ち、ゴール前を固める日本の選手たちの間を打ち抜いてネットを揺らした。

近賀さんは「準備してきたかもしれないですね」

ABEMAで試合解説を務めたなでしこレジェンドたちは、アメリカの決定力に脱帽。近賀ゆかりさんが「大外がフリーでしたし、準備してきたかもしれないですね、ファーサイドからの折り返しを。キックの質も高かったですね」と語れば、丸山桂里奈さんは「左足のアウトサイドであそこに蹴れるのすごくない？」とこぼす。さらに大野忍さんは「自分たちが戦っている時も（セットプレーは）恐ろしかったんで。ニアでもファーでも強力な選手たちが多い」とコメントした。

さらにファンもSNS上で、「アメリカはこれがあるんですよね」「鮮やかに決められ失点」「キーパー山下さんも含めディフェンス陣も反応できませんでした」「決めてくるなぁ、確実に」「さすが精度高いセットプレー＆フィニッシュ」と残念がった。

早い時間帯で先制を許した日本は、後半開始のタイミングで2選手を投入するも、その直後の48分に再び失点を献上。60分に4選手を同時に交代すると、61分に途中出場のFW植木理子が巧みなヘディングで1点を返したが反撃はここまで。3連戦は黒星スタートとなった。

なお、アメリカとの第2戦は日本時間4月15日11時キックオフの予定。なでしこジャパンのリベンジに期待したい。

（ABEMA／なでしこジャパン）

