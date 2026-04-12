SPEEDとして12歳でデビューし、今年8月5日にデビュー30周年を迎える島袋寛子が自身のInstagramを更新。俳優・松本まりかとの2ショット写真を公開した。

写真：島袋寛子＆松本まりか2ショット。4月7日で42歳を迎えた最新ショットも（全3投稿）

■「いつも自然体で魅力的なお方です」と島袋寛子もメロメロな様子

島袋寛子は、「まりかちゃん♡先日のLiveに来てくれました」と喜びいっぱいの様子で、松本まりかとの2ショット写真を投稿。先日、東京・COTTON CLUBよりスタートした『UTAUTAI 2026』に松本まりかが訪れていたようだ。

実は同い年のふたり。「可愛くて柔らかなんだけど 芯が強くてかっこいい いつも自然体で魅力的なお方です」と松本の人柄を絶賛。続けて、「ドラマ撮影中も さりげなく 時に言葉にしてくれて 安心感で包んでくれました とても感謝しています」と共演時のエピソードも明かしている。

今回投稿された写真は全3点。顔をぎゅっと寄せ合い笑顔溢れる2ショットにはじまり、ちょっぴり“ヘンガオ”で遊んでみたり、最後は何やら松本まりかが“やらかした”のか寛子が指をさしながら、何やら指摘するお笑いショットも。特に最後の写真からは「もう～！」「ごめーん！」なんてやりとりが聞こえてきそうなほど、自然体のふたりが輝いている。

■SPEED曲のみで構成された特別ライブの開催決定

今年でデビュー30周年を迎える島袋寛子。30周年を記念し、SPEEDの楽曲のみで構成する特別公演『HIROKO SHIMABUKURO 30th Anniversary Live 2026 -SPEED WAY-』の開催も決定。

あの頃、SPEEDと過ごした時間。たくさんの思い出が詰まったあの曲もライブで一緒に歌ったあの曲も…時を超えて、今の島袋寛子の歌声とともに堪能してほしい。

『HIROKO SHIMABUKURO 30th Anniversary Live 2026 -SPEED WAY-』

08/30（日）東京・ニッショーホール

09/13（日）大阪・サンケイホールブリーゼ

■ツアー情報

『UTAUTAI 2026』

04/05（日）東京・COTTON CLUB ※2部公演

04/06（月）東京・COTTON CLUB

04/07（火）東京・COTTON CLUB ※2部公演

04/25（土）大阪・Billboard Live OSAKA ※2部公演

05/05（火・祝）神奈川・Billboard Live YOKOHAMA ※2部公演

05/12（火）台北・Billboard Live TAIPEI