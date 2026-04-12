「ボクシング・東洋太平洋ミドル級タイトルマッチ」（１２日、錦秀会住吉区民センター）

メインイベントで東洋太平洋ミドル級王者の国本陸（２８）＝六島＝が、同級６位のベク・ハソ（３５）＝モンゴル＝に７回ＫＯで敗れる波乱が起きた。国本の敗戦は、２１年５月に日本王者だった竹迫司登（ワールドスポーツ）に１回ＫＯ負けして以来。戦績は１５勝（８ＫＯ）２敗となった。

まさかの結末に会場が静まり返った。３団体の世界ランクに入り、ミドル級の世界王座を目指して前進を続けていた国本が、４勝（２ＫＯ）２敗の相手に７回ＫＯ負け。５回の公開採点で１-２と不利が判明すると、ペースを上げた６回にカウンター気味の左ジャブでダウンを奪われ、７回にも同じパンチで倒された。「練習はちゃんとしていたけれど、相手をなめていたのかもしれない。応援してくれた人に申し訳ない」と肩を落とした。

タイトルだけでなく、世界ランクも失うことになった。「ここまでやなと思う。ここで負けるようなら（世界は）絶対無理。今まで勝ってきた日本人選手にも申し訳ない」と失意を隠せなかった。六島・枝川孝会長は「何で負けたのかもうひとつよく分からない。ただ、試合前のスパーは良くなかった。その不安が的中する形になった」と振り返る。５月に２９歳となるまな弟子に「もう一回やりたくなるのでは」と再起を期待したが、重すぎる２敗目となった。