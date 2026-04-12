ちょっとした差し入れに◎【シャトレーゼ】パケも可愛い「個包装おやつ」

リーズナブルな価格でこだわりのお菓子が買える【シャトレーゼ】には、手土産やシェアして食べるのにちょうどいい「個包装スイーツ」も充実のラインナップ。今回は、春にぴったりな商品をピックアップしました。差し入れに喜ばれそうな個包装スイーツを紹介するので、ぜひ参考にしてみて。

春らしさ感じるチョコがけラスク

シャトレーゼマニアの@mame48goさんが「この季節にぴったり」と紹介する「ティータイムブレッド 春のさくらラスク」。1袋2枚入りで\108（税込）で購入できますが、さくらラスクとホワイトチョコラスクがセットになった「春のラスク詰め合わせ 7袋入」\756（税込）も販売されています。さくらラスク は「ほんのりとした桜の香りと味わい」が口の中に広がるそう。個包装のパッケージもかわいいので、シェアするのもおすすめです。

和と洋の組み合わせ！ いちごのクリーム大福

@mame48goさんが「ケーキのような大福」だと言う「一粒苺のホイップクリーム大福」。ピンク色の雪平生地は「とろりとした口当たり」。中にはいちご・粒あん・生クリーム入りのホイップクリームが入っています。「驚くほどのやわらかさ」だとか。クリーム大福が好きな人は、試してみる価値ありです。個包装で手土産にもぴったり。販売価格は\172（税込）です。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A