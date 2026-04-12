女優の守永真彩(34)が11日、自身のインスタグラムを更新。デビュー17周年を迎えた心境をつづった。



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「【芸能活動17周年記念】4月11日 私事ですが、今日で仕事を始めて17周年となりました」と書き出し、黒いオフショルドレスのスタイリッシュなビジュアルを投稿。「17年前母に『歌手になりたい！』と伝えたら 母から『そんな簡単に歌手にはなれないんだから、まずは脱ぎなさい！』的なことを言われ...笑 グラビアからスタートした芸能活動」と、母の女優・白石まるみから授かった“金言”を振り返った。



続けて、「グラビアの仕事もとても好きでしたし、その後ご縁があって街のリポートやラジオ、ゲームの番組、舞台、映画、競馬の番組、経済の番組、ゴルフの番組、コラムの執筆、ゲームの出演など...様々なお仕事をさせて頂きました。振り返ってみても、全ての仕事にやり甲斐があり、全ての仕事が楽しかったです」と回想。「出逢いと別れを繰り返しながら 本当に有難いことにデビューから17年間レギュラーは途絶えておりません。応援してくださるファンの皆様 仕事関係の皆様 事務所のマネージャー 今まで出逢った全ての人、仕事に感謝しております」と謝意を記した。



今後に向け、「『守永真彩』としては17歳。青春ど真ん中です 18年目はどんな景色がみられるのかな 当時、ぴちぴちの17歳の私は夢を追っていたので... 17歳の『守永真彩』も、しっかり夢と向き合う一年にしたいです」と意気込み、「今の夢は...『Billboard Live TOKYOでワンマンライブをすること!!!!』言霊となりますようにー」と明かした。



最後に「人生は成長を楽しむ旅 まだまだ、成長するぞ」と決意表明。「18年目もどうぞ、よろしくお願いします」と結んだ。



守永は2009年、日本テレビ「アイドルの穴」にレギュラー出演し芸能界デビュー。同年、日本グラビアアイドル大賞新人賞を受賞。TV・映画・舞台など幅広い分野で活動している。16年には母とコンビ「WM」を結成してキングオブコントにも挑戦した(予選1回戦敗退)。eco検定、個性心理学講師の資格を持つ。



一方、母の白石も11日、自身のインスタグラムを更新。「本日より芸能生活49周年に向けて走り出しました」と、娘とともに新たなスタートを迎えたことを報告。「63才！セーラー服着て何が悪いっ」とコメントを載せたピース写真を披露し、「いくつまで、抵抗なくセーラー服着れるかな。あはは」と軽快につづった。48周年を迎えた10日には、芸能界デビューのきっかけとなった郷ひろみとの懐かしい2ショットも公開している。



（よろず～ニュース編集部）