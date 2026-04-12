グラビアアイドルの七川楓(27)が11日、自身のインスタグラムを更新。熱波師としての初イベントを行ったことを報告した。



【写真】抜群スタイルで全力熱波！文字通り“裸のつきあい"にファンも大喜び

今年3月に日本サウナ熱波アウフグース協会主催の熱波師検定Aに合格。この日、告知していたサウナオフ会に参加し、水着姿でタオルを広げて熱波を送る動画とともに、「本日サウナイベント 熱波師 参加してくださりありがとうございます 中川パラダイスさんがロウリュウ掛けてくれたり、皆さんと乾杯したり盛り上げてくれたり最高のサウナでした」と伝えた。



続けて、「一緒に水風呂入ったり 話したり素敵な時間だった もっと熱波上手になりたいな」と振り返り、「ps.あまみが1セット目で出てすごかった!さすがスゴイサウナ!!スッピンでファンの方に会うのちょっと恥ずかしかったな」とつづった。



サウナによる血行促進のサインともされる赤みがかった肌「あまみ」が現れて熱波師として喜ぶ一方、ファンとの文字通り“裸のつきあい”に少し照れた様子。ファンにとってはこれ以上ないサービスとなり、「最高」「楽しい時間をありがとう」「楓ちゃんお疲れ様 スッピン可愛すぎるよ」「峰不二子ボディの熱波師って贅沢だよなぁ」などのコメントが寄せられている。



「峰不二子ボディ」をキャッチフレーズにしている七川は2022年、「山岸楓」から改名。Jカップのバスト100センチ、ウエスト58センチ、ヒップ89センチと抜群のプロポーションを誇る。峰不二子の公式スリーサイズは「B99.9、W55.5、H88.8」。七川は芸能界に数多く存在する「リアル峰不二子」の中でも数値的に最も近い1人とされ、雑誌企画で1位に選出されたこともあり、SNSのプロフィルで「リアル峰不二子1位」と記している。



（よろず～ニュース編集部）