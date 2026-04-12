

菅田将暉

NHKの大河ドラマ『豊臣兄弟！』で竹中半兵衛を演じる菅田将暉。菅田は、自身が解釈する半兵衛の人物像や、12日放送された「金ヶ崎の戦い」における演技の裏側を明かした。

【写真】菅田将暉、大河ドラマ『豊臣兄弟！』第14回「絶体絶命！」場面カット

菅田は半兵衛のキャラクターについて、小一郎役の仲野太賀からの「ギーク（卓越した知識を持つ者）で、どこか重さのある人物でいいのでは」という提案に納得したと明かす。役作りについては、「オタク気質で少しクセのある半兵衛のユニークさを、ユーモアを交えながら表現していきたいと思っています」とし、あえて視線を合わせないなど、思考のスピードや奥行きを感じさせる独特の雰囲気を意識しているという。

第14回「絶体絶命！」で描かれた織田軍の撤退戦において、半兵衛は初めて前線に立った。菅田はこのシーンの演技について、死への恐怖と生への強い意志を表現するため、自ら「絶叫しながら戦うことを提案して、演技に取り入れました」と振り返る。また、小一郎から「もっとわしらを信じてくだされ」と懇願される場面が、半兵衛が豊臣兄弟を深く信頼する大きな契機になったと語った。

共演する仲野太賀や池松壮亮（秀吉役）との芝居については、「二人との掛け合いでは常に刺激をもらっています」と信頼を寄せる。策略を練る以外に楽しみを見いだせなかった半兵衛が、小一郎や秀吉、蜂須賀正勝（高橋努）らとともに過ごす時間を、菅田は「まるで一つのチームのような関係で、青春を一緒に謳歌しているような感覚があります」と表現した。

ドラマは今後も、天下統一という偉業へ突き進む豊臣兄弟と、彼らを支える半兵衛たちの絆を軸に展開していく。