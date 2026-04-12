◆男子プロゴルフツアー▽東建ホームメイトカップ 最終日（１２日、三重・東建多度ＣＣ名古屋＝７０９０ヤード、パー７１）

首位と５打差の１４位で出た稲森佑貴（３１）＝国際スポーツ振興協会＝は１イーグル、４バーディー、ボギーなしの６５の猛チャージ。上がり２ホールで３つ伸ばし、通算９アンダーで並んだ石坂友宏（都築電気）とのプレーオフに持ち込んだが、２ホール目でボギーをたたき、２３年ＡＣＮチャンピオンシップ以来のツアー通算６勝目はならなかった。

激闘を終えた稲森は「勝てなかったことは悔しい。最後の最後に甘さが出た」と唇をかんだ。だが、３日間（１０日は悪天候で中止）を通しての戦いには「風が吹き荒れるこのコースは苦手だった。東建でプレーオフをできる年が来るなんて思っていなかった。自信がついた」と明るい表情で振り返った。

「日本一曲がらない男」の異名を持つ３１歳は昨季、２４年まで９季続いていたフェアウェーキープ率１位の座から陥落（２位）。オフは初心に返ることをテーマに、ひたすら基礎練習に取り組んだという。「シードを取りたてだった頃を思い出そうと。あの頃は自信に満ちあふれていた感じだった」と“原点回帰”の狙いを説明。「初日と今日に関してはイメージ通りに飛ばせていた」と手応えを口にした。